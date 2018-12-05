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Карабахский конфликт 05.12.2018 14:50

В Баку недовольны высказываниями по Карабаху официальных лиц России на заседании Лазаревского клуба в Ереване

Баку посредством посольства в Москве выразил МИД РФ озабоченность в связи с заявлениями, сделанными должностными лицами России в ходе первого заседания российско-армянского «Лазаревского клуба», которые препятствуют урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Первое заседание «Лазаревского клуба» состоялось 30 ноября – 1 декабря в Ереване.

«Приглашение представителей незаконного режима, равно как и прозвучавшие в рамках заседания клуба высказывания К.Затулина, В.Казимирова и В.Евсеева и некоторых других лиц, содержащие открытые выпады против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, имеют целью нанесение урона существующему высокому уровню сотрудничества между Баку и Москвой», - говорится в сообщении МИД.

В МИД Азербайджана убеждены, что высказывания К.Затулина не согласуются с его статусом первого заместителя председателя профильного комитета Госдумы и идут вразрез с интересами развития сотрудничества в рамках СНГ.

«Выступления же В.Евсеева, вообще являясь бредом, наносят удар по самому духу сотрудничества в рамках СНГ. И наконец, общий тон заседания «Лазаревского клуба» противоречит усилиям стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, включая Российскую Федерацию, в направлении продвижения переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта»,- отмечается в сообщении.

«Азербайджанская сторона посредством посольства в Российской Федерации довела до сведения Министерства иностранных дел РФ свою озабоченность в связи с данным фактом»,- говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что одним из основных инициаторов и организаторов работы «Лазаревского клуба», позиционирующего себя в качестве нового формата общественной дипломатии, является первый заместитель председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы Федерального Собрания РФ Константин Затулин. На заседании также принимали участие экс- председатель Совета ветеранов МИД России Владимир Казимиров и заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев. Кроме того, на заседание были приглашены представители незаконного режима, созданного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана.

Ф.Исазаде

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Тэги: МИД, РФ, ОЗАБОЧЕННОСТЬ


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