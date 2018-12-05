Россиянин пытался вывезти из Азербайджана свыше 0,5 кг незадекларированных золотых изделий

Таможенные органы Азербайджана предотвратили попытку незаконного вывоза из страны золотых украшений общим весом более 500 граммов, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК).
«Во время досмотра, проведенного на таможенном посту «Ханоба», в принадлежащем гражданину России автомобиле марки «ВАЗ 21150» были обнаружены незадекларированные золотые изделия общим весом более 0,5 кг, в том числе золотые комплекты, серьги, кольца, цепочки, кулоны», - отмечается в сообщении.
Р.Бабаев
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