Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9258 RUR   0.0254 GBR   2.1578 TRY   0.3158

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.95 +2.02 Brent 61.69 +2.23

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 12° 7 Дек 10° 8 Дек

Происшествия 05.12.2018 15:09

Россиянин пытался вывезти из Азербайджана свыше 0,5 кг незадекларированных золотых изделий

Таможенные органы Азербайджана предотвратили попытку незаконного вывоза из страны золотых украшений общим весом более 500 граммов, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК).

«Во время досмотра, проведенного на таможенном посту «Ханоба», в принадлежащем гражданину России автомобиле марки «ВАЗ 21150» были обнаружены незадекларированные золотые изделия общим весом более 0,5 кг, в том числе золотые комплекты, серьги, кольца, цепочки, кулоны», - отмечается в сообщении.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЗОЛОТО, КОНТРАБАНДА, ТАМОЖНЯ


Похожие новости


Россиянин пытался привезти в Азербайджан 800 гр. незадекларированных золотых изделий Таможенники Азербайджана предотвратили контрабанду золотых изделий весом 130 грамм Таможенники Азербайджана пресекли контрабандный ввоз в страну ювелирных изделий весом около 0,5 кг - ГТК Таможенники Азербайджана предотвратили контрабанду 355 единиц золотых изделий Таможенники Азербайджана пресекли контрабандный ввоз в страну около 1 кг золотых изделий из Туркменистана - ГТК Таможенники Азербайджана в 2017г пресекли контрабанду свыше 14 кг золота – глава ГТК

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]