Президент РФ Владимир Путин заявил, что он не отвечает на попытки президента Украины Петра Порошенко поговорить по телефону, так как не хочет участвовать в его избирательной кампании и нехитрой комбинации, связанной с украинской провокацией в Керченском проливе.
"Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать, дело не в этом", - сказал В.Путин, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать отсутствие телефонного разговора с П.Порошенко, о котором просила украинская сторона.
"Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании", - пояснил президент РФ.
По его словам, П.Порошенко искусно создает кризисные и провокационные ситуации и тут же перекладывает ответственность за содеянное на Россию, после чего "хочет тут же продемонстрировать, что он успешно решает возникшие проблемы".
"Вот нехитрая комбинация, и я в этих комбинациях не хочу принимать участие и не буду", - заявил В.Путин.
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