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СНГ 05.12.2018 15:24

Путин объяснил, что не отвечает на звонки Порошенко, так как не хочет "принимать участие в его избирательной кампании"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что он не отвечает на попытки президента Украины Петра Порошенко поговорить по телефону, так как не хочет участвовать в его избирательной кампании и нехитрой комбинации, связанной с украинской провокацией в Керченском проливе.

"Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать, дело не в этом", - сказал В.Путин, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать отсутствие телефонного разговора с П.Порошенко, о котором просила украинская сторона.

"Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании", - пояснил президент РФ.

По его словам, П.Порошенко искусно создает кризисные и провокационные ситуации и тут же перекладывает ответственность за содеянное на Россию, после чего "хочет тут же продемонстрировать, что он успешно решает возникшие проблемы".

"Вот нехитрая комбинация, и я в этих комбинациях не хочу принимать участие и не буду", - заявил В.Путин.

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Тэги: ПУТИН, ПОРОШЕНКО, ОБЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]