Волонтеры несут в общество чувство надежности - Путин

Президент РФ Владимир Путин считает, что благодаря усилиями участников волонтерского движения российское общество становится более устойчивым к любым шокам - как внутренним, так и внешним.
"Когда люди на вас смотрят, они берут с вас не только пример, но возникает, как в народе говорят, чувство надёги за то, что у нас происходит, чувство надёжности нашего общества. Это чувство делает наше общество не только более добрым, оно делает всех нас более сбалансированным (обществом) и устойчивым к внутренним и к внешним шокам. А таких шоков всегда, везде и во все времена было достаточно, и у нас тоже много", - сказал президент, выступая на проходящем в Москве Международном форуме добровольцев.
По его словам, "в волонтерском движении, наверно, больше всего сконцентрированы такие замечательные качества, как отзывчивость, доброта, сердечность и гражданственность".
"Действуя таким образом, как вы, помогая людям в больницах, в хосписах, помогая инвалидам, заботясь о сохранении наших лесов, природы в целом, помогая государству открывать нашу страну для наших гостей при крупных спортивных либо политических мероприятиях, (...) вы это делаете для всего общества", - сказал глава государства.
Председатель Конституционного суда Азербайджана награжден орденом «Шохрат»
Баку и Вашингтон провели военные консультации, обсудили карабахское урегулирование – Минобороны Азербайджана
В Милане началась встреча главы МИД Азербайджана с посредниками по Карабаху
Трамп надеется, что ОПЕК не станет сокращать добычу нефти
BP продолжит инвестировать в проекты в Азербайджане – региональный президент
Телеаудитория бакинского этапа Формулы-1 в 2018 году составила 83 млн человек
Россиянин пытался вывезти из Азербайджана свыше 0,5 кг незадекларированных золотых изделий
Исмаиллы стал городом-побратимом узбекского Риштана
ГААД получит 11 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги в Ярдымлинском районе
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
Русская община Азербайджана: «Затулин забыл, что Армения оккупировала территории Азербайджана»
Банк Республика объявляет новогоднюю кампанию для предпринимателей
Bakcell на выставке Bakutel-2018: инновации, развлечения и подарки
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»