Волонтеры несут в общество чувство надежности - Путин

Президент РФ Владимир Путин считает, что благодаря усилиями участников волонтерского движения российское общество становится более устойчивым к любым шокам - как внутренним, так и внешним.

"Когда люди на вас смотрят, они берут с вас не только пример, но возникает, как в народе говорят, чувство надёги за то, что у нас происходит, чувство надёжности нашего общества. Это чувство делает наше общество не только более добрым, оно делает всех нас более сбалансированным (обществом) и устойчивым к внутренним и к внешним шокам. А таких шоков всегда, везде и во все времена было достаточно, и у нас тоже много", - сказал президент, выступая на проходящем в Москве Международном форуме добровольцев.

По его словам, "в волонтерском движении, наверно, больше всего сконцентрированы такие замечательные качества, как отзывчивость, доброта, сердечность и гражданственность".

"Действуя таким образом, как вы, помогая людям в больницах, в хосписах, помогая инвалидам, заботясь о сохранении наших лесов, природы в целом, помогая государству открывать нашу страну для наших гостей при крупных спортивных либо политических мероприятиях, (...) вы это делаете для всего общества", - сказал глава государства.