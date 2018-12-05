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СНГ 05.12.2018 15:47

Волонтеры несут в общество чувство надежности - Путин

Президент РФ Владимир Путин считает, что благодаря усилиями участников волонтерского движения российское общество становится более устойчивым к любым шокам - как внутренним, так и внешним.

"Когда люди на вас смотрят, они берут с вас не только пример, но возникает, как в народе говорят, чувство надёги за то, что у нас происходит, чувство надёжности нашего общества. Это чувство делает наше общество не только более добрым, оно делает всех нас более сбалансированным (обществом) и устойчивым к внутренним и к внешним шокам. А таких шоков всегда, везде и во все времена было достаточно, и у нас тоже много", - сказал президент, выступая на проходящем в Москве Международном форуме добровольцев.

По его словам, "в волонтерском движении, наверно, больше всего сконцентрированы такие замечательные качества, как отзывчивость, доброта, сердечность и гражданственность".

"Действуя таким образом, как вы, помогая людям в больницах, в хосписах, помогая инвалидам, заботясь о сохранении наших лесов, природы в целом, помогая государству открывать нашу страну для наших гостей при крупных спортивных либо политических мероприятиях, (...) вы это делаете для всего общества", - сказал глава государства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ВОЛОНТЕРЫ, НАДЕЖНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]