Bakcell на выставке Bakutel-2018: инновации, развлечения и подарки

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell знакомит гостей начавшейся в Баку 24-й Азербайджанской Международной Выставке и Конференции «Телекоммуникации, Инновации и Высокие Технологии» Bakutel 2018 с ультрасовременными технологиями, удобными и современными продуктами и услугами, а также с последними достижениями оператора.

На брифинге, проведенном для представителей прессы в первый день выставки, главный исполнительный директор Bakcell Николай Беккерс рассказал о технологиях и цифровых проектах, демонстрируемых компанией на Bakutel 2018: «В этом году посетители нашего стенда впервые в Азербайджане смогут почувствовать скорость мобильного интернета до 600 Мбит/с, предоставляемую с помощью технологии 4.5G, которую также назывют «готовность к 5G». Мы также проинформируем наших гостей о наиболее успешных проектах и инициативах Bakcell. В 2018 году мы продолжим наши работы, направленные на дальнейшее расширение самой быстрой в стране сети 4G в регионах страны. Bakcell планирует охватить 95% населения Азербайджана сетью 4G к концу следующего года».

Испытай «Самую скоростную мобильную сеть Азербайджана» и получи призы!

Гости стенда Bakcell на выставке Bakutel-2018 получат уникальную возможность увидеть демонстрацию работы и преимуществ сети, которая в 2018 году была названа самой скоростной мобильной сетью в Азербайджане и протестирована всемирно-известной компанией OOKLA. Гости смогут сыграть в игру, бросая теннисный мяч в специальной турбине, чтобы выиграть бесплатный интернет от Bakcell и получить информацию о преимуществах интернета 4G.

Лотерея для новых пользователей приложения «Мой Bakcell»

Кроме вышеперечисленного, посетители стенда Bakcell смогут ознакомиться с недавно запущенным мобильным приложением «Мой Bakcell», в режиме реального времени связаться с центром поддержки, задав любой вопрос, а также протестировать работу приложения и узнать какими интересными функциями оно обладает. А самое главное, скачав приложение «Мой Bakcell» из магазинов Appstore или Google Play Store гости смогут принять участие в специальной лотерее, и выиграть призы.

Самые интересные стартап-проекты в уголке AppLab

На стенде также представлены 2 проекта (Run2Help и bilik.az), созданные молодыми Азербайджанскими разработчиками в рамках инкубационной программы AppLab, призванной помогать молодым специалистам в воплощении их идей, мобильных приложений и технологий на всем протяжении процесса создания, от пилотной версии до стадии готового продукта.

«Wi-Fi у вас дома» – пользуйтесь интернетом везде, где есть сеть 4G

Посетив уголок «Wi-Fi у вас дома» гости выставки смогут ознакомиться с преимуществами нового Wi-Fi устройства от Bakcell а также протестировать самый скоростной 4G интернет в стране. Также, тут можно сыграть в футбол, используя программу виртуальной реальности.

Сыграй в игру вместе с Ulduzum и выиграй приз!

Конечно же, гости стенда Bakcell на выставке Bakutel 2018 не останутся без огромной порции развлечений и подарков. Посетители стенда могут поучаствовать в игре от Ulduzum, в которой главной целью будет выйти из лабиринта за отведенное время, чтобы выиграть подарки от партнеров и узнать интересные подробности об этой выгодной программе лояльности от компании Bakcell.

Bakcell приглашает всех гостей и участников выставки Bakutel-2018 посетить стенд компании и получить незабываемые впечатления от использования ультрасовременных технологий в веселой и увлекательной атмосфере.

Поддержка малому и среднему бизнесу

Николай Бекерс также заявил, что наряду с демонстрацией инноваций и технологий, в этом году на выставке Bakutel Bakcell также поддерживает мелких и средних предпринимателей. Так, Bakcell участвует и на другом выставочном стенде, который организован совместно с Агентством развития малого и среднего предпринимательства. Bakcell поддерживает участие стартапов и предприятий на Bakutel 2018 в рамках программы «Поддержка малого и среднего бизнеса», направленной на оказание поддержку развития малого и среднего предпринимательства в стране.

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О компании Bakcell

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильной связи и мобильного интернета четвертого (4G) поколения.

Услуги 4G от Bakcell уже доступны в более 40 регионах страны, включая Баку и Апшеронский полуостров.

Благодаря более чем 7000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане. В 2018 году компания Bakcell была признана «Самой Скоростной Мобильной Сетью» в стране. Данная награда, присуждаемая всемирно-известной компанией Ookla, является признанием приверженности Bakcell предоставлению самого высокоскоростного интернета пользователям по всему Азербайджану.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

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