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СНГ 05.12.2018 16:49

Патрушев 6-7 декабря посетит Индию с официальным визитом

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев встретится с советником премьера Индии по нацбезопасности в ходе своего официального визита в страну, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СБ.

"Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев посетит 6-7 декабря Нью-Дели, где встретится с советником премьер-министра Республики Индия по национальной безопасности Аджитом Довалом и проведет российско-индийские межведомственные консультации по вопросам безопасности", - сообщили в пресс-службе.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ИНДИЯ, ПАТРУШЕВ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]