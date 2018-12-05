Патрушев 6-7 декабря посетит Индию с официальным визитом

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев встретится с советником премьера Индии по нацбезопасности в ходе своего официального визита в страну, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СБ.

"Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев посетит 6-7 декабря Нью-Дели, где встретится с советником премьер-министра Республики Индия по национальной безопасности Аджитом Довалом и проведет российско-индийские межведомственные консультации по вопросам безопасности", - сообщили в пресс-службе.