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Дальнее зарубежье 05.12.2018 17:03

Более 700 тыс. афганцев вернулись в этом году на родину из Ирана - МОМ

Около 700 тысяч афганцев за первые 11 месяцев этого года перебрались из Ирана на родину, сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на данные Международной организации по миграции (МОМ).

По ее данным, c начала января по 1 декабря 2018 года в Афганистан вернулось из Ирана - 720 тыс. человек, из Пакистана - около 30 тыс. При этом отмечается, что документов у этих афганцев при себе не было.

"Количество возвращений афганцев без документов на родину, в частности, из Ирана значительно увеличилось за последние годы. Это вызвано, главным образом, недавними политическими и экономическими проблемами в Иране, в том числе сильной девальвацией местной валюты", - говорится в докладе МОМ.

В нем отмечается, что, соответственно, спрос на афганскую рабочую силу в Иране снизился.

Западные СМИ подчеркивают, что на иранскую экономику негативное влияние оказал, в частности, выход США из СВПД и восстановление со стороны Вашингтона санкций в отношении Ирана.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был принят "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ) и Ираном в июле 2015 года при президенте Бараке Обаме. Он предусматривал отмену международных и односторонних санкций в отношении Ирана в обмен на его согласие ввести определенные ограничения на ядерную программу. Президент США Дональд Трамп раскритиковал сделку и вышел из нее, восстановив жесткие санкции в отношении энергетического, финансового и иных секторов экономики Ирана.

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Тэги: ООН, ИРАН, АФГАНЦЫ, ВОЗВРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]