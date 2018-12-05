Баку и Вашингтон провели военные консультации, обсудили карабахское урегулирование – Минобороны Азербайджана

Азербайджан и США в среду в Баку провели двусторонние военные консультации в расширенном составе, сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.
Азербайджанскую сторону на консультациях возглавлял заместитель министра обороны по личному составу – начальник Главного управления по личному составу генерал-лейтенантом Керим Велиев, американскую - заместитель помощника секретаря министра обороны Лаура Купер.
«В ходе мероприятия состоялся всесторонний обмен мнениями по расширению азербайджано-американских военных отношений, безопасности, военному образованию», - говорится в сообщении.
Минобороны отмечает, что стороны также обсудили вклад азербайджанского миротворческого контингента в небоевую миссию в Афганистане, а также рассмотрели вопросы, представляющим взаимный интерес.
Л.Купер отметила образцовую службу азербайджанских миротворцев в миссии «Решительная поддержка».
Американская сторона была всесторонне проинформирована о ситуации в регионе. «Стороны отметили важность урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта на основе норм и принципов международного права»,- говорится в сообщении.
Ф.Исазаде
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