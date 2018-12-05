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Оборона 05.12.2018 16:31

Баку и Вашингтон провели военные консультации, обсудили карабахское урегулирование – Минобороны Азербайджана

Азербайджан и США в среду в Баку провели двусторонние военные консультации в расширенном составе, сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.

Азербайджанскую сторону на консультациях возглавлял заместитель министра обороны по личному составу – начальник Главного управления по личному составу генерал-лейтенантом Керим Велиев, американскую - заместитель помощника секретаря министра обороны Лаура Купер.

«В ходе мероприятия состоялся всесторонний обмен мнениями по расширению азербайджано-американских военных отношений, безопасности, военному образованию», - говорится в сообщении.

Минобороны отмечает, что стороны также обсудили вклад азербайджанского миротворческого контингента в небоевую миссию в Афганистане, а также рассмотрели вопросы, представляющим взаимный интерес.

Л.Купер отметила образцовую службу азербайджанских миротворцев в миссии «Решительная поддержка».

Американская сторона была всесторонне проинформирована о ситуации в регионе. «Стороны отметили важность урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта на основе норм и принципов международного права»,- говорится в сообщении.

Ф.Исазаде

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Тэги: США, ОБОРОНА, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]