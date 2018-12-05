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Дальнее зарубежье 05.12.2018 18:32

Экс-глава ХДС Шойбле поддержал миллионера Фридриха Мерца на пост главы партии после ухода Меркель

Председатель бундестага Вольфганг Шойбле публично поддержал кандидатуру политика Фридриха Мерца на пост председателя партии ХДС после того, как его покинет канцлер Ангела Меркель, пишут в среду германские СМИ.

"Выбор в пользу Ф.Мерца будет наилучшим вариантом для страны... Это человек, который ясно выражает ясные идеи", - рассказал политик газете "Франкфуртер Альгемайне Цайтунг".

По мнению В.Шойбле, Ф.Мерцу удастся усилить партию и более эффективно сотрудничать с баварским Христианско-социальным союзом, партией, идущей в одном блоке с ХДС.

Партийное голосование запланировано на 7 декабря. Оно будет проведено на съезде ХДС в Гамбурге, пишет "Дойче велле", отмечая, что сначала набравший большинство голосов кандидат заменит А.Меркель на посту председателя партии.

Ф.Мерц с 2000 по 2002 годы возглавлял партийную фракцию в бундестаге после отставки В.Шойбле с этого поста. Затем он ушел в бизнес, где добился значительных успехов, став председателем Наблюдательного совета германского подразделения компании BlackRock.

Главными соперниками Ф.Мерца станут генеральный секретарь ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр и министр здравоохранения Германии Йенс Шпан. Сама А.Меркель поддерживает А.Крамп-Карренбауэр, которая в связи с инцидентом в Керченском проливе предложила запретить российским судам, следующим из Азовского моря, заходить в порты западных стран.

"Дойче велле" называет Й.Шпана самым амбициозным кандидатом, который резко критикует миграционную политику А.Меркель и выступает за запрет ношения атрибутов мусульманской одежды, закрывающих лицо. Комментируя инцидент в Керченском проливе, в интервью газете "Бильд" он заявлял, что России нужно дать понять, что проект "Северный поток-2" не может быть реализован без определенных условий. Тем не менее, германские политические обозреватели не считают его фаворитом, подчеркивает сайт радиостанции.

В.Шойбле является одним из старейших и влиятельнейших членов партии. В течение девяти лет - с 1991 по 2000 годы - он руководил партийной фракцией в бундестаге. Также с 1998 по 2000 годы В.Шойбле занимал председателя партии ХДС.

Ранее политик также работал министром финансов и министром иностранных дел ФРГ.

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Тэги: ФРГ, ПОЛИТИК, ПАРТИЯ, КАНДИДАТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]