Председатель Конституционного суда Азербайджана награжден орденом «Шохрат»

Председатель Конституционного суда Азербайджана Фархад Абдуллаев награжден орденом «Шохрат», сообщает сайт главы государства.

Соответствующее распоряжение президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в среду.

«Фархад Абдуллаев награжден орденом «Шохрат» за эффективную деятельность в судебных органах Азербайджана», - отмечается в тексте распоряжения.

Р.Бабаев