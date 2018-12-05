Банк Республика объявляет новогоднюю кампанию для предпринимателей

Подготовка к новому году очень важный процесс, в том числе для деловых людей. Для предпринимателей, которые планируют реализовать новые бизнес-планы или расширить свой бизнес в 2019 году, Банк Республика запускает микрокредитную кампанию под названием «Первая выгода 19-го».
В рамках кампании деловые люди и частные предприниматели смогут получить микрокредиты на сумму до 50 000 манатов со СКИДКОЙ до 19%.
Кредиты предоставляются для деловых людей занимающихся предпринимательской деятельностью в сфере торговли, сельского хозяйства, обслуживания, производства и строительства.
Также, все клиенты Банка с легкостью и без лишней потери времени, с помощи своих смартфонов воспользовавшись услугой WhatsAppКредит смогут подать заявку на кредит по номеру (050) 24 59 144, не выходя из дома в любом месте.
Кампания продлится до 15 января 2019 года.
Дайте своему бизнесу новое дыхание, выбирая Банк Республика!
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»