Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9258 RUR   0.0254 GBR   2.1578 TRY   0.3158

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.95 +2.02 Brent 61.69 +2.23

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 12° 7 Дек 10° 8 Дек

Спорт 05.12.2018 17:17

Телеаудитория бакинского этапа Формулы-1 в 2018 году составила 83 млн человек

Бакинский этап королевских гонок «Формула-1» «Гран-при Азербайджана» в 2018 году посмотрело 83 млн телезрителей, сообщает пресс-служба Операционной компании Baku City Circuit (BCC).

По данным пресс-службы, авторитетные британские таблоиды «The Times» и «The Guardian» признали «Гран-при Азербайджана» лучшей гонкой текущего года.

По сообщению организаторов королевских гонок, компании Formula One Management, удовольствие от перипетий бакинской гонки получили 76% зрителей, что выше среднего уровня, составившего 70%. По этому показателю «Гран-при Азербайджана» расположился на 5-ом месте, уступив Великобритании (90%), Австрии (85%), Бразилии (81%) и Мексике (79%).

Аналогичный опрос, проведенный компанией «Viasat» в скандинавских странах, поместил Азербайджан на третье место вслед за гонками в США и Китае.

На цифровых платформах «Гран-при Азербайджан» наблюдали 4,1 млн человек при среднем показателе в 3,3 млн (лучший показатель у «Гран-при Австралии»).

«Очень рада, что мировые СМИ второй год подряд называют Гран-при Азербайджана соревнованием, полным драматических событий и напряжения. Некоторые издания и вовсе считают нашу гонку лучшей в сезоне», - заявила глава департамента маркетинга и связям с общественностью BCC Нигяр Арпадараи.

Гран-при Азербайджана в 2018 году состоялся 27-29 апреля.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФОРМУЛА/1, ЭТАП, ОЦЕНКА


Похожие новости


Бакинский этап F-1 официально стал "Гран-при Азербайджана"

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]