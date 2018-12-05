Телеаудитория бакинского этапа Формулы-1 в 2018 году составила 83 млн человек

Бакинский этап королевских гонок «Формула-1» «Гран-при Азербайджана» в 2018 году посмотрело 83 млн телезрителей, сообщает пресс-служба Операционной компании Baku City Circuit (BCC).
По данным пресс-службы, авторитетные британские таблоиды «The Times» и «The Guardian» признали «Гран-при Азербайджана» лучшей гонкой текущего года.
По сообщению организаторов королевских гонок, компании Formula One Management, удовольствие от перипетий бакинской гонки получили 76% зрителей, что выше среднего уровня, составившего 70%. По этому показателю «Гран-при Азербайджана» расположился на 5-ом месте, уступив Великобритании (90%), Австрии (85%), Бразилии (81%) и Мексике (79%).
Аналогичный опрос, проведенный компанией «Viasat» в скандинавских странах, поместил Азербайджан на третье место вслед за гонками в США и Китае.
На цифровых платформах «Гран-при Азербайджан» наблюдали 4,1 млн человек при среднем показателе в 3,3 млн (лучший показатель у «Гран-при Австралии»).
«Очень рада, что мировые СМИ второй год подряд называют Гран-при Азербайджана соревнованием, полным драматических событий и напряжения. Некоторые издания и вовсе считают нашу гонку лучшей в сезоне», - заявила глава департамента маркетинга и связям с общественностью BCC Нигяр Арпадараи.
Гран-при Азербайджана в 2018 году состоялся 27-29 апреля.
Р.Бабаев
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