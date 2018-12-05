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Дальнее зарубежье 05.12.2018 19:35

Ливан решил пожаловаться в СБ ООН на нарушения своего суверенитета Израилем

Глава МИД Ливана Джебран Бассиль распорядился направить жалобу в Совет Безопасности ООН на систематические нарушения Израилем суверенитета страны.

Дж.Бассиль заявил, что Израиль нарушает суверенитет Ливана в среднем 150 раз в месяц, сообщила в среду газета "Таймс оф Израэл" со ссылкой на ливанские СМИ.

Издание отмечает, что решение Бейрута направить жалобу на Израиль в СБ ООН совпало с начатой накануне армией обороны Израиля операцию по выявлению и уничтожению ведущих на израильскую территорию из Ливана тоннелей радикального проиранского движения "Хезболла".

Армия обороны подчеркивает, что операция, получившая название "Северный щит", будет проводиться исключительно на израильской территории на севере страны, а также на Голанских высотах.

Однако власти Ливана перебросили на границу с Израилем дополнительные воинские подразделения и заявили, что будут следить за тем, чтобы израильская сторона не нарушала суверенитет страны.

Временные миротворческие силы ООН в Ливане, со своей стороны, также усилили патрулирование вдоль ливано-израильской границы в связи с началом израильской операции "Северный щит".

"Миротворцы ООН совместно с военными Ливана усилили патрулирование вдоль "голубой линии", чтобы поддерживать стабильность ", - говорилось в заявлении сил ООН в Ливане.

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Тэги: ЛИВАН, ИЗРАИЛЬ, ООН, ЖАЛОБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]