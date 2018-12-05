Ливан решил пожаловаться в СБ ООН на нарушения своего суверенитета Израилем

Глава МИД Ливана Джебран Бассиль распорядился направить жалобу в Совет Безопасности ООН на систематические нарушения Израилем суверенитета страны.
Дж.Бассиль заявил, что Израиль нарушает суверенитет Ливана в среднем 150 раз в месяц, сообщила в среду газета "Таймс оф Израэл" со ссылкой на ливанские СМИ.
Издание отмечает, что решение Бейрута направить жалобу на Израиль в СБ ООН совпало с начатой накануне армией обороны Израиля операцию по выявлению и уничтожению ведущих на израильскую территорию из Ливана тоннелей радикального проиранского движения "Хезболла".
Армия обороны подчеркивает, что операция, получившая название "Северный щит", будет проводиться исключительно на израильской территории на севере страны, а также на Голанских высотах.
Однако власти Ливана перебросили на границу с Израилем дополнительные воинские подразделения и заявили, что будут следить за тем, чтобы израильская сторона не нарушала суверенитет страны.
Временные миротворческие силы ООН в Ливане, со своей стороны, также усилили патрулирование вдоль ливано-израильской границы в связи с началом израильской операции "Северный щит".
"Миротворцы ООН совместно с военными Ливана усилили патрулирование вдоль "голубой линии", чтобы поддерживать стабильность ", - говорилось в заявлении сил ООН в Ливане.
Министр обороны Азербайджана открыл новую танковую часть в прифронтовой зоне
Председатель Конституционного суда Азербайджана награжден орденом «Шохрат»
Баку и Вашингтон провели военные консультации, обсудили карабахское урегулирование – Минобороны Азербайджана
Министр нефти Омана уверен в договоренностях ОПЕК, возможно сокращение добычи на 1 млн б/с
"Газпром нефть" планирует увеличивать добычу нефти в 2019-2020гг, даже если ОПЕК+ решит снижать
Мониторинговый комитет ОПЕК+ не обсуждал сокращение добычи, речь шла о текущей ситуации на рынке
Трудовых мигрантов в мире за последние пять лет стало на 14 млн больше - ООН
На автозаправке в Италии взорвался бензовоз, ранены 15 человек
Телеаудитория бакинского этапа Формулы-1 в 2018 году составила 83 млн человек
Исмаиллы стал городом-побратимом узбекского Риштана
ГААД получит 11 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги в Ярдымлинском районе
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
Русская община Азербайджана: «Затулин забыл, что Армения оккупировала территории Азербайджана»
Банк Республика объявляет новогоднюю кампанию для предпринимателей
Bakcell на выставке Bakutel-2018: инновации, развлечения и подарки
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»