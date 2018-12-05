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Бизнес и законодательство 05.12.2018 17:29

Азербайджан планирует провести МПК с Сербией и Россией

Очередное заседание азербайджано-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству предполагается провести 13 декабря в Москве, сообщил «Интерфакс-Азербайджан» дипломатический источник.

«Сопредседателями МПК являются министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и министр экономического развития России Максим Орешкин. Семнадцатое заседание МПК предполагается провести 13 декабря в Москве», - сообщил источник, знакомый с ходом подготовки к проведению заседания комиссии.

Ранее проведение заседания планировалось на 23 ноября, но по обоюдному согласию оно было перенесено на более поздний срок.

Последнее заседание МПК состоялось в декабре 2016 года в Баку.

Кроме того по словам источника, 7 декабря в Белграде состоится очередное заседание азербайджано-сербской МПК. «Азербайджанская делегация во главе с министром экономики Ш. Мустафаевым уже отправилась в Белград для участия в заседании МПК», - сообщил источник.

Предыдущее 4-ое заседание МПК с Сербией состоялось в сентябре 2015 года в Баку.

А.Мамедов

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Тэги: РОССИЯ, СЕРБИЯ, МПК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]