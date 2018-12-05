Азербайджан планирует провести МПК с Сербией и Россией

Очередное заседание азербайджано-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству предполагается провести 13 декабря в Москве, сообщил «Интерфакс-Азербайджан» дипломатический источник.
«Сопредседателями МПК являются министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и министр экономического развития России Максим Орешкин. Семнадцатое заседание МПК предполагается провести 13 декабря в Москве», - сообщил источник, знакомый с ходом подготовки к проведению заседания комиссии.
Ранее проведение заседания планировалось на 23 ноября, но по обоюдному согласию оно было перенесено на более поздний срок.
Последнее заседание МПК состоялось в декабре 2016 года в Баку.
Кроме того по словам источника, 7 декабря в Белграде состоится очередное заседание азербайджано-сербской МПК. «Азербайджанская делегация во главе с министром экономики Ш. Мустафаевым уже отправилась в Белград для участия в заседании МПК», - сообщил источник.
Предыдущее 4-ое заседание МПК с Сербией состоялось в сентябре 2015 года в Баку.
А.Мамедов
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