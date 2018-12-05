Надежда Савченко вновь объявила голодовку, теперь из-за давления со стороны украинской спецслужбы

Народный депутат Украины Надежда Савченко приняла решение объявить сухую голодовку до момента обеспечения ее прав и свобод согласно Конституции республики и действующего законодательства.

"Надежда Савченко как политический заключенный объявляет сухую голодовку до момента обеспечения прав и свобод согласно Конституции Украины и действующего законодательства", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Н.Савченко в соцсети "Фейсбук" в среду днем.

В информации отмечается, что она приняла такое решение, поскольку следователи Службы безопасности Украины "шантажируют и давят на народного депутата (. . .), требуя немедленного ознакомления с материалами дела адвокатами, чтобы немедленно приступить к рассмотрению дела по существу, в обмен на возможность видеться с родными, помощниками, восстановить электронные ключи, открыть счет в банке для регистрации кандидатом в президенты Украины".

Н.Савченко и ее адвокаты знакомятся с материалами так называемого "дела Савченко - Рубана", расследование которого было завершено 1 августа. 25 сентября Шевченковский суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры об ограничении для них сроков ознакомления с материалами уголовного дела 25 календарными днями.

Адвокат руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, который был задержан 8 марта на КПВВ в Донбассе с арсеналом оружия, Валентин Рыбин уже завершил ознакомление с материалами дела, о чем 30 августа уведомил следствие.

Н.Савченко, подозреваемая в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, находится под стражей с 23 марта.

Шевченковской райсуд 14 июля принял решение о продлении ареста Н.Савченко еще на два месяца, после чего она объявила голодовку.

22 марта 2016 года Донецкий городской суд Ростовской области РФ признал украинскую военнослужащую Н.Савченко виновной в убийстве в Донбассе российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина группой лиц по предварительному сговору по мотивам ненависти и вражды и приговорил ее к 22 годам колонии общего режима. Суд также признал ее виновной в покушении на убийство и в незаконном пересечении границы РФ.

Находясь в заключении в РФ, Н.Савченко неоднократно объявляла голодовку, в том числе сухую. 13 декабря 2014 года Н.Савченко объявила бессрочную голодовку, изначально из-за неоказания медицинской помощи, впоследствии - требуя своего освобождения из тюрьмы, хотя бы в виде изменения меры пресечения. Для поддержания здоровья ей делали инъекции глюкозы, впоследствии она отказалась от них. Голодовка временно прерывалась после резкого ухудшения состояния здоровья депутата и посещения украинских врачей.

Задержание и процесс по ее делу в России вызвали на Украине акции протеста. Украинские власти требовали ее освобождения на всех международных площадках.

25 мая 2016 года состоялась процедура обмена Н.Савченко на осужденных на Украине россиян Евгения Ерофеева и Александра Александрова. Она была юридически оформлена через помилование Н.Савченко президентом России и помилование Е.Ерофеева и А.Александрова президентом Украины.

После возвращения на родину Н.Савченко была избрана депутатом.