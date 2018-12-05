Русская община Азербайджана: «Затулин забыл, что Армения оккупировала территории Азербайджана»

Константин Затулин – первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы России, выступая на заседании Лазаревского клуба в Ереване, как всегда обвинил Азербайджан в нарушении режима перемирия в 2016 году, в агрессивной риторике и политике.

Мы уже привыкли к тому, что Константин Затулин, являясь заместителем председателя комитета Государственной думы по делам СНГ и связям с соотечественниками, фактически является официальным рупором Армении и её представителем в Комитете Государственной думы Российской Федерации.

У Константина Затулина очень короткая память и он забывает, что действительным агрессором является Армения, формирования которой развязали военные действия против Азербайджанской Республики, уничтожив ряд городов, таких как Ходжалы, Агдам и другие вместе с их мирным населением - стариками, женщинами и детьми.

Константин Затулин забывает, что именно армянские агрессоры заставили покинуть свои дома и стать беженцами на своей земле более 1 млн. человек.

На оккупированных землях армянской стороной разрушены 738 исторических памятников, 28 музеев с более чем 83 500 экспонатов, 4 картинные галереи, более 100 археологических памятников, 14 мемориальных комплексов и 1 891 объект материально-культурных ресурсов, включая 1 107 культурных учреждений. Из разграбленных музеев похищено более 40 тыс. ценных предметов и редких экспонатов.

Более 20 лет Азербайджан, его руководство старается разрешить ситуацию вокруг Нагорного Карабаха мирным путём и только в 2016 году, в ответ на беспрерывный обстрел территории Республики, вооружённые силы Азербайджана дали достойный отпор армянским агрессорам, освободив часть территории Республики.

Русское население Азербайджана искренне и всемерно поддерживает стремление Азербайджана отстоять законное право на территориальную целостность Республики, защиту своих исторических территорий, сотни русских отдали свои жизни, защищая земли Азербайджанского Нагорного Карабаха от армянских агрессоров. Многие награждены званиями Национальных героев, орденами и медалями.

Сколько же времени Армения может испытывать терпение азербайджанского народа, сколько ещё времени необходимо, чтобы вернуть азербайджанское население в свои дома, которые захватили армянские агрессоры. Может ли ответить Константин Затулин на эти вопросы?

Нет ничего удивительного, что терпение Азербайджана не безгранично. И виновником следующего отпора армянским агрессорам со стороны вооружённых сил Азербайджана будет руководство Армении и её адвокат Константин Затулин.

Республиканский Совет Русской общины Азербайджана