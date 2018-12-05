Президентом Швейцарии избран Ули Маурер

Министр финансов Швейцарии Ули Маурер избран в среду новым президентом Швейцарии, сообщают европейские СМИ.
68-летний У.Маурер был выбран председателем Федерального совета Швейцарии по итогам голосования в парламенте страны.
Отмечается, что это должность символическая, поскольку президент в Швейцарии не является главой государства, а выполняет лишь представительские функции. Он избирается на один год.
К исполнению обязанностей он приступит 1 января 2019 года.
У.Маурер с января 2016 года возглавляет министерство финансов Швейцарии. Он придерживается правых популистских взглядов.
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