Президентом Швейцарии избран Ули Маурер

Министр финансов Швейцарии Ули Маурер избран в среду новым президентом Швейцарии, сообщают европейские СМИ.

68-летний У.Маурер был выбран председателем Федерального совета Швейцарии по итогам голосования в парламенте страны.

Отмечается, что это должность символическая, поскольку президент в Швейцарии не является главой государства, а выполняет лишь представительские функции. Он избирается на один год.

К исполнению обязанностей он приступит 1 января 2019 года.

У.Маурер с января 2016 года возглавляет министерство финансов Швейцарии. Он придерживается правых популистских взглядов.