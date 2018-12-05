Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9258 RUR   0.0254 GBR   2.1578 TRY   0.3158

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.95 +2.02 Brent 61.69 +2.23

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 12° 7 Дек 10° 8 Дек

Дальнее зарубежье 05.12.2018 17:54

Президентом Швейцарии избран Ули Маурер

Министр финансов Швейцарии Ули Маурер избран в среду новым президентом Швейцарии, сообщают европейские СМИ.

68-летний У.Маурер был выбран председателем Федерального совета Швейцарии по итогам голосования в парламенте страны.

Отмечается, что это должность символическая, поскольку президент в Швейцарии не является главой государства, а выполняет лишь представительские функции. Он избирается на один год.

К исполнению обязанностей он приступит 1 января 2019 года.

У.Маурер с января 2016 года возглавляет министерство финансов Швейцарии. Он придерживается правых популистских взглядов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ИЗБРАНИЕ


Похожие новости


Алиев принял в Баку федерального советника Швейцарии Трамп прибыл в Швейцарию, чтобы выступить на форуме в Давосе Президент Швейцарии прибыла в Тбилиси с официальным визитом Президент Алиев назначил Ханым Ибрагимову послом Азербайджана в Швейцарии Президент Алиев отмечает вклад еврейской общины в развитие Азербайджана Президент Азербайджана принял главу Федерации еврейских общин Швейцарии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]