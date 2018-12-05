BP продолжит инвестировать в проекты в Азербайджане – региональный президент

Компания ВР довольна реализацией проектов в Азербайджане, по которым она является оператором, заявил в среду журналистам региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс.

«Мы участвуем в Азербайджане в проектах разработки блока Азери-Чираг-Гюнешли, месторождения Шах-Дениз. Кроме того, у нас есть геологоразведочные проекты, работу по которым мы начнем в следующем году», - сказал Г.Джонс.

Он также отметил, что компания вкладывает крупные инвестиции в проекты и «в дальнейшем продолжит инвестировать в различные проекты в Азербайджане».

Касаясь информации о выходе из проекта Азери-Чираг-Гюнешли двух американских компаний - Chevron и ExxonMobil, Г.Джонс ответил, что не комментирует, слухи распространяемые прессой.

На вопрос, обращались ли эти компании в консорциум по поводу выхода из контракта, Г.Джонс сказал, что «на данном этапе такого требования к компаниям нет». Также он не стал комментировать возможность покупки BP доли американских компаний в проекте АЧГ.

Накануне СМИ сообщили о планах Chevron и ExxonMobil продать свои доли в АЧГ.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), американских Chevron (9,57%), ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Statoil (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).

Инвестиции в рамках нового соглашения оценивают в $43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн.

Добыча нефти на месторождении Чираг началась с ноября 1997 года, с центральной части месторождения Азери - с 13 февраля 2005 года, с 30 декабря 2005 года - с западной части Азери, с 21 октября 2006 года - с восточной части Азери, с начала апреля 2008 года - с глубоководной части месторождения Гюнешли, с 29 января 2014 года – с западной части месторождения Чираг.

В январе-сентябре 2018 года на АЧГ было добыто 22 млн тонн нефти.

Б.Рустамбеков