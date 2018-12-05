Ответ России на высылку дипломата из Словакии будет основан на принципе взаимности - МИД

Москва ответит на высылку российского дипломата из Словакии на основе принципа взаимности, сообщили в среду в МИД России.
"Российская сторона отреагирует на недружественные действия Братиславы на основе принципе взаимности", - заявили во внешнеполитическом ведомстве РФ.
По сообщениям словацких СМИ, власти страны выслали российского дипломата, так как получили данные о том, что он занимался сбором разведданных.
В сообщениях отмечается: премьер Словакии Петер Пеллегрини объявил, что инцидент произошел в конце прошлого месяца. 22 ноября дипломату объявили, что ему следует покинуть словацкую территорию. Россиянин выполнил это требование в течение 48 часов.
В Братиславе утверждают, что дипломат занимался сбором секретных данных как о Словакии, так и о НАТО.
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