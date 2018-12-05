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ТЭК 05.12.2018 19:00

Трамп надеется, что ОПЕК не станет сокращать добычу нефти

Президент США Дональд Трамп надеется, что государства ОПЕК не станут сокращать поставки нефти на мировой рынок.

"Надеюсь, ОПЕК сохранит поставки нефти неизменными, без ограничения. Мир не хочет видеть более высокие цены на нефть и не нуждается в них", - написал Д.Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Цены на нефть перешли к росту на торгах в среду в ожидании встречи объединенного мониторингового комитета ОПЕК+.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:45 МСК составляет $62,4 за баррель, что на $0,32 (0,52%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,43 (0,81%) - до $53,68 за баррель.

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Тэги: США, ТРАМП, ОПЕК, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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