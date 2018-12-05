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Оборона 05.12.2018 20:09

Министр обороны Азербайджана открыл новую танковую часть в прифронтовой зоне

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов принял участие в среду в открытии новой танковой части в прифронтовой зоне, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Министр ознакомился с условиями, созданными в новой воинской части, осмотрел новые административные и служебные объекты, военную технику, хранящуюся на этих объектах, проверил готовность танковых экипажей и поставил задачи по боевому применением бронетехники»,- отмечается в сообщении.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИНОБОРОНЫ, ВОЕНЧАСТЬ, ТАНКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]