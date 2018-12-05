Министр обороны Азербайджана открыл новую танковую часть в прифронтовой зоне

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов принял участие в среду в открытии новой танковой части в прифронтовой зоне, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Министр ознакомился с условиями, созданными в новой воинской части, осмотрел новые административные и служебные объекты, военную технику, хранящуюся на этих объектах, проверил готовность танковых экипажей и поставил задачи по боевому применением бронетехники»,- отмечается в сообщении.

Б.Рустамбеков