Министр обороны Азербайджана открыл новую танковую часть в прифронтовой зоне

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов принял участие в среду в открытии новой танковой части в прифронтовой зоне, сообщает пресс-служба Минобороны.
«Министр ознакомился с условиями, созданными в новой воинской части, осмотрел новые административные и служебные объекты, военную технику, хранящуюся на этих объектах, проверил готовность танковых экипажей и поставил задачи по боевому применением бронетехники»,- отмечается в сообщении.
Б.Рустамбеков
Министр нефти Омана уверен в договоренностях ОПЕК, возможно сокращение добычи на 1 млн б/с
"Газпром нефть" планирует увеличивать добычу нефти в 2019-2020гг, даже если ОПЕК+ решит снижать
Мониторинговый комитет ОПЕК+ не обсуждал сокращение добычи, речь шла о текущей ситуации на рынке
Трудовых мигрантов в мире за последние пять лет стало на 14 млн больше - ООН
На автозаправке в Италии взорвался бензовоз, ранены 15 человек
Телеаудитория бакинского этапа Формулы-1 в 2018 году составила 83 млн человек
Исмаиллы стал городом-побратимом узбекского Риштана
ГААД получит 11 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги в Ярдымлинском районе
Еврокомиссия предложила план по продвижению международной роли евро
Столтенберг призвал страны воздержаться от помощи мятежникам в Афганистане
Союзники Мэй, юнионисты Северной Ирландии рассчитывают на провал сделки по Brexit
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
Русская община Азербайджана: «Затулин забыл, что Армения оккупировала территории Азербайджана»
Банк Республика объявляет новогоднюю кампанию для предпринимателей
Bakcell на выставке Bakutel-2018: инновации, развлечения и подарки
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»