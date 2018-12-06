Китай выразил протест против ареста своей гражданки в Канаде

Китай заявил канадским властям решительный протест в связи с арестом в Канаде гражданки КНР, финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ванчжоу.
"Китайская сторона решительно выступает против и выражает протест против таких действий, которые серьезно нарушают права пострадавшей", - говорится в сообщении, размещенном на сайте посольства КНР в Канаде.
В нем говорится, что "по просьбе США, канадская сторона арестовала китайскую гражданку, которая не нарушала каких-либо американских или канадских законов".
"Китайская сторона сделала строгие представления американской и канадской сторонам, и призвала их немедленно отказаться от ошибочных действий и вернуть личную свободу Мэн Ванчжоу", - потребовало посольство Китая.
Как сообщалось, Канада арестовала финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ванчжоу, которой грозит экстрадиция в США по подозрению в нарушении торговых санкций США против Ирана.
Впервые о расследовании США в отношении компании Huawei написала газета The Wall Street Journal в апреле 2018 года.
По данным издания, начиная с 2016 года, власти США изучают предполагаемую доставку компанией Huawei продукции американского происхождения в Иран и другие страны в нарушение экспортного законодательства США и законов о санкциях.
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