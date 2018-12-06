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Дальнее зарубежье 06.12.2018 10:18

Китай выразил протест против ареста своей гражданки в Канаде

Китай заявил канадским властям решительный протест в связи с арестом в Канаде гражданки КНР, финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ванчжоу.

"Китайская сторона решительно выступает против и выражает протест против таких действий, которые серьезно нарушают права пострадавшей", - говорится в сообщении, размещенном на сайте посольства КНР в Канаде.

В нем говорится, что "по просьбе США, канадская сторона арестовала китайскую гражданку, которая не нарушала каких-либо американских или канадских законов".

"Китайская сторона сделала строгие представления американской и канадской сторонам, и призвала их немедленно отказаться от ошибочных действий и вернуть личную свободу Мэн Ванчжоу", - потребовало посольство Китая.

Как сообщалось, Канада арестовала финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ванчжоу, которой грозит экстрадиция в США по подозрению в нарушении торговых санкций США против Ирана.

Впервые о расследовании США в отношении компании Huawei написала газета The Wall Street Journal в апреле 2018 года.

По данным издания, начиная с 2016 года, власти США изучают предполагаемую доставку компанией Huawei продукции американского происхождения в Иран и другие страны в нарушение экспортного законодательства США и законов о санкциях.

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Тэги: КАНАДА, КНР, ЗАДЕРЖАНИЕ, ПРОТЕСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]