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Дальнее зарубежье 06.12.2018 10:30

Глава МИД Южной Кореи рассчитывает в четверг обсудить с Помпео денуклеаризацию КНДР - СМИ

Министр иностранных дел Южной Кореи и госсекретарь США Майк Помпео, возможно, встретятся в четверг, чтобы обсудить вопросы денуклеаризации КНДР, сообщает "Ренхап".

Как заявил информированный источник агентства, министр иностранных дел Республики Корея Кан Ген Хва рассчитывает встретиться с госсекретарем США Майком Помпео в четверг в ходе визита в США.

Он уточнил, что Кан Ген Хва возглавила южнокорейскую делегацию для участия в похоронах 41-го президента США Джорджа Буша-старшего.

Предыдущая встреча министра иностранных дел Южной Кореи и госсекретаря США состоялась 7 октября в Сеуле.

Кроме того, как сообщает агентство, Сеул и Вашингтон также планируют провести второй раунд переговоров в рамках "рабочей группы".

Как сообщалось, Южная Корея и США в рамках созданной рабочей группы будут на постоянной основе и детально обсуждать вопросы денуклеаризации КНДР и исполнения санкций в отношении Пхеньяна в свете развития межкорейских отношений.

Первая встреча "рабочей группы" прошла 20 ноября в Вашингтоне.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, МИД, ПОМПЕО, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]