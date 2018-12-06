Глава МИД Южной Кореи рассчитывает в четверг обсудить с Помпео денуклеаризацию КНДР - СМИ

Министр иностранных дел Южной Кореи и госсекретарь США Майк Помпео, возможно, встретятся в четверг, чтобы обсудить вопросы денуклеаризации КНДР, сообщает "Ренхап".

Как заявил информированный источник агентства, министр иностранных дел Республики Корея Кан Ген Хва рассчитывает встретиться с госсекретарем США Майком Помпео в четверг в ходе визита в США.

Он уточнил, что Кан Ген Хва возглавила южнокорейскую делегацию для участия в похоронах 41-го президента США Джорджа Буша-старшего.

Предыдущая встреча министра иностранных дел Южной Кореи и госсекретаря США состоялась 7 октября в Сеуле.

Кроме того, как сообщает агентство, Сеул и Вашингтон также планируют провести второй раунд переговоров в рамках "рабочей группы".

Как сообщалось, Южная Корея и США в рамках созданной рабочей группы будут на постоянной основе и детально обсуждать вопросы денуклеаризации КНДР и исполнения санкций в отношении Пхеньяна в свете развития межкорейских отношений.

Первая встреча "рабочей группы" прошла 20 ноября в Вашингтоне.