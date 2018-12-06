Представители хуситов и правительства Йемена начнут переговоры в Швеции - ООН

Переговоры по мирному урегулированию в Йемене начнутся в четверг в Швеции, старт переговоров подтвердил накануне офис специального посланника ООН по Йемену Мартина Гриффитса.
"Специальный посланник ООН рад объявить о перезапуске мирных переговоров между участниками конфликта в Йемене в Швеции 6 декабря 2018 года", - говорится в сообщении, опубликованном в среду в официальном Twitter офиса М.Гриффитса.
Ранее глава делегации хуситов Мухаммед Абдель-Салам писал в Twitter, что они "приложат все усилия, чтобы добиться успеха в переговорах по восстановлению мира и прекращению агрессии".
Делегация вылетела на кувейтском самолете вместе со специальным посланником ООН по Йемену Мартином Гриффитсом.
Правительственная делегация Йемена во главе с главой МИД Йемена Халедом аль-Ямани, должна прибыть в Швецию в среду.
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