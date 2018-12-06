Buta Airways с марта 2019г начнет полеты из Баку в Анкару

Азербайджанский лоукостер Buta Airways начнет с 31 марта 2019 года выполнение прямых авиарейсов по маршруту Баку-Анкара (аэропорт Эсенбога), говорится в сообщении авиакомпании.
«Анкара станет четвертым направлением лоукостера в Турции, авиакомпания уже выполняет регулярные рейсы из Баку в Стамбул, Аланию и Измир», - отмечается в сообщении.
Полеты в Анкару будут совершаться два раза в неделю – по вторникам и воскресеньям. Минимальный тариф по направлению Баку-Анкара составит 29 евро (в одну сторону).
Авиабилеты на рейсы в указанном направлении можно приобрести на официальном сайте компании по тарифу «Бюджет» и в офисах продаж авиакомпании по тарифу «Супер».
По тарифу «Бюджет» дополнительные услуги Buta Airways, включающие провоз багажа, ручной клади, горячее питание на борту, регистрация в аэропорту, а также выбор места в самолете являются платными.
Тариф «Супер» включает провоз багажа (до 23 кг), ручной клади (до 10 кг), а также бесплатную регистрацию в аэропорту.
ButaAirways – первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение в составе ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL). Основана в декабре 2016 года. Первый рейс выполнен 1 сентября 2017 года. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer. Авиакомпания базируется в Баку, в Международном аэропорту Гейдар Алиев.
В настоящее время авиакомпания выполняет регулярные и сезонные рейсы из Баку в Стамбул, Аланию, Москву, Санкт-Петербург, Казань, Минеральные Воды, Киев, Софию, Тбилиси и Тегеран. Также выполняются прямые рейсы из второго по величине города Азербайджана – Гянджи в Москву.
Б.Рустамбеков
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