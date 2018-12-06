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Финансы 06.12.2018 10:25

ГНФАР в ноябре 2018г увеличил продажу инвалюты на аукционах на 33,6%, за 11 месяцев – на 91%

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в ноябре 2018 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $654,1 млн, отмечается в сообщении фонда.

"ГНФАР на валютных аукционах в течение ноября 2018 года продал инвалюты на сумму $654,1 млн", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, ГНФАР в октябре 2018 года продал на валютных аукционах инвалюты на $489,6 млн. Таким образом, в ноябре 2018 года объем продажи инвалюты со стороны фонда по сравнению с октябрем увеличился на 33,6%.

В целом, в январе-ноябре 2018 года ГНФАР продал на валютных аукционах инвалюты на сумму $5 млрд 778,1 млн (рост на 91,1% по сравнению с январем-ноябрем прошлого года - ИФ).

ГНФАР в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах.

В 2017 году Госнефтефонд продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $3 млрд 597,8 млн, что на 26,3% меньше показателя 2016 года.

А.Мамедов

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Тэги: ГНФАР, ВАЛЮТА, ПРОДАЖИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]