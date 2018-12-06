Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9291 RUR   0.0256 GBR   2.1635 TRY   0.3166

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.89 -0.36 Brent 61.56 -0.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 11° 8 Дек 10° 9 Дек

Бизнес и законодательство 06.12.2018 10:32

Второе заседание азербайджано-аргентинской МПК пройдет в 2019 году – дипломат

Второе заседание азербайджано-аргентинской межправкомиссии рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству состоится в 2019 году, сообщил посол Азербайджана в Буэнос-Айресе Рашад Асланов.

«Посол выразил уверенность, что второе заседание рабгруппы внесет вклад в реализацию совместных проектов в сельскохозяйственной, энергетической, инвестиционной сферах, а также в продвижение двусторонних отношений в туристической и других областях», - говорится в сообщении азербайджанского посольства в Аргентине.

На торжественном мероприятии, посвященном 25-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Аргентиной, Р.Асланов отметил значение открытия в 2010 году первой азербайджанской дипмиссии в Южной Америке именно в Буэнос-Айресе.

Заместитель госсекретаря по внешней политике Аргентины Густаво Злаувинен отметил высокий уровень двусторонних отношений с Азербайджаном и подчеркнул заинтересованность Буэнос-Айреса в углублении сотрудничества с Баку.

Первое заседание азербайджано-аргентинской рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству состоялось в ноябре 2014 года в Буэнос-Айресе.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРГЕНТИНА, МПК, ЗАСЕДАНИЕ


Похожие новости


Заседание азербайджано-аргентинской рабгруппы по торговле и экономике состоится осенью в Баку

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]