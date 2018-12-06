Второе заседание азербайджано-аргентинской МПК пройдет в 2019 году – дипломат

Второе заседание азербайджано-аргентинской межправкомиссии рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству состоится в 2019 году, сообщил посол Азербайджана в Буэнос-Айресе Рашад Асланов.
«Посол выразил уверенность, что второе заседание рабгруппы внесет вклад в реализацию совместных проектов в сельскохозяйственной, энергетической, инвестиционной сферах, а также в продвижение двусторонних отношений в туристической и других областях», - говорится в сообщении азербайджанского посольства в Аргентине.
На торжественном мероприятии, посвященном 25-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Аргентиной, Р.Асланов отметил значение открытия в 2010 году первой азербайджанской дипмиссии в Южной Америке именно в Буэнос-Айресе.
Заместитель госсекретаря по внешней политике Аргентины Густаво Злаувинен отметил высокий уровень двусторонних отношений с Азербайджаном и подчеркнул заинтересованность Буэнос-Айреса в углублении сотрудничества с Баку.
Первое заседание азербайджано-аргентинской рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству состоялось в ноябре 2014 года в Буэнос-Айресе.
Р.Бабаев
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