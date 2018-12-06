Британская инвесткомпания подала в суд на Baker McKenzie за ее роль в конфликте вокруг кузбасской шахты

Британская инвестиционная компания Lehram Capital Investments Ltd. подала в суд штата Иллинойс иск к Baker McKenzie LLP, одной из крупнейших юридических фирм мира, за ее роль в конфликте вокруг прав собственности на Грамотеинскую шахту в Кемеровской области, сообщает The Wall Street Journal.

Lehram, специализирующаяся на работе с проблемными активами, приобрела обремененную долгами шахту у группы Evraz в 2013 году за символическую сумму. В иске утверждается, что заместитель тогдашнего губернатора Амана Тулеева потребовал передать право собственности на актив компании бизнесмена Александра Щукина. Когда руководитель Lehram отказался, он был задержан за нелегальное пребывание на территории РФ (об этом официально сообщала пресс-служба обладминистрации в декабре 2013 года: заявлялось, что гражданин Казахстана Игорь Рудык взят под стражу и помещен в изолятор, дальнейшее разбирательство будут вести прокуратура, следственный комитет и ФСБ). "На сегодняшний день собственник не подтвердил свои возможности по финансированию дальнейшего развития предприятия, выплате зарплаты, не изъявил никакого желания по ведению дальнейших работ", - утверждала администрация Кузбасса в пресс-релизе.

После того, как директор Lehman согласился подписать необходимые документы, он был отпущен, говорится в иске.

В конце декабря официальный печатный орган Кемеровской области - газета "Кузбасс" - сообщил, что "Грамотеинская" переходит под контроль А.Щукина, причем это решение было инициировано А.Тулеевым. В апреле следующего года администрация сообщила, что шахта возобновила работу и дала первый уголь. "Собственники настаивали на нерентабельности "Грамотеинской", ее консервации и сокращении персонала шахты. Однако А.Г.Тулеев принял решение восстановить шахту. Новый собственником предприятия стал Александр Филиппович Щукин, возглавляющий Западно-Сибирскую угольную компанию. (. . .) В развитие предприятия с января по март 2014 года новым собственником направлено 142,7 млн рублей", - сообщала обладминистрация.

Между тем, в 2015 году Lehram инициировала судебный процесс, чтобы вернуть актив, стоимость которого оценила в диапазоне от $171 млн до $394 млн, а в 2016 году наняла Baker McKenzie. Однако сначала юрист этой фирмы отозвал иск по процедурным соображениям, а затем пропустил крайний срок подачи нового заявления, утверждает Lehram. Другой иск, о признании недействительной подписи на документах о передаче прав на 100% долей в ООО "Шахта "Грамотеинская", Baker подала не в тот суд, заявляется в тексте иска.

Когда у Lehram кончились деньги на оплату судебных издержек, Baker предложила воспользоваться помощью Гаврила Юшваева. Его представитель затем потребовал $300 тыс. и 50% актива за свои услуги, и партнер Baker убедил основного владельца Lehram Даниэля Родригеса согласиться, говорится в иске. Однако реальной помощи Г.Юшваев не оказал - переговоры с А.Щукиным окончились неудачей в декабре 2016 года. Более того, российский юрист, которого Baker представила Lehram как представителя Г.Юшваева, связь с ним отрицает.

Baker McKenzie считает иск необоснованным и будет защищать свои интересы, заявил представитель юрфирмы WSJ.

Как сообщалось, в декабре 2017 года Lehram направила письмо в Минюст РФ с требованием компенсировать убытки в размере $500 млн за утрату угольного актива. Компания отводила на достижение договоренностей три месяца, затем Lehram собиралась судиться с Россией, ссылаясь на двустороннее соглашение с Великобританией о защите инвестиций.

В настоящее время 100% ООО "Шахта "Грамотеинская", согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", принадлежит кипрской Cyrith Holdings Ltd. В число ее директоров, согласно данным кипрского реестра, входит Ильдар Узбеков. Это зять А.Щукина, занимающийся управлением семейным капиталом, писал Forbes в 2014 году.

Производственная мощность "Грамотеинской" - 2,5 млн тонн энергетического угля в год.