Баку заинтересован в регулярном политическом диалоге с НАТО – МИД Азербайджана

Азербайджан намерен продолжить практическое сотрудничество с НАТО, заявил замглавы азербайджанского МИД Араз Азимов.

А.Азимов в Брюсселе на полях заседания глав МИД и партнеров по миссии «Решительная поддержка» встретился с заместителем генсека альянса Роуз Гетемюллером, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

«Азербайджан намерен продолжить регулярный политический диалог и практическое сотрудничество с НАТО», - сказал А.Азимов на встрече.

Р.Гетемюллер, в свою очередь, высоко оценила вклад Азербайджана в миссию «Решительная поддержка», а также выразила благодарность азербайджанскому правительству за усилия в установлении мира и стабильности в Афганистане.

В ходе встречи, стороны обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности.

Ф.Исазаде