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Внешняя политика 06.12.2018 10:48

Баку заинтересован в регулярном политическом диалоге с НАТО – МИД Азербайджана

Азербайджан намерен продолжить практическое сотрудничество с НАТО, заявил замглавы азербайджанского МИД Араз Азимов.

А.Азимов в Брюсселе на полях заседания глав МИД и партнеров по миссии «Решительная поддержка» встретился с заместителем генсека альянса Роуз Гетемюллером, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

«Азербайджан намерен продолжить регулярный политический диалог и практическое сотрудничество с НАТО», - сказал А.Азимов на встрече.

Р.Гетемюллер, в свою очередь, высоко оценила вклад Азербайджана в миссию «Решительная поддержка», а также выразила благодарность азербайджанскому правительству за усилия в установлении мира и стабильности в Афганистане.

В ходе встречи, стороны обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НАТО, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]