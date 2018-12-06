Баку заинтересован в регулярном политическом диалоге с НАТО – МИД Азербайджана

Азербайджан намерен продолжить практическое сотрудничество с НАТО, заявил замглавы азербайджанского МИД Араз Азимов.
А.Азимов в Брюсселе на полях заседания глав МИД и партнеров по миссии «Решительная поддержка» встретился с заместителем генсека альянса Роуз Гетемюллером, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
«Азербайджан намерен продолжить регулярный политический диалог и практическое сотрудничество с НАТО», - сказал А.Азимов на встрече.
Р.Гетемюллер, в свою очередь, высоко оценила вклад Азербайджана в миссию «Решительная поддержка», а также выразила благодарность азербайджанскому правительству за усилия в установлении мира и стабильности в Афганистане.
В ходе встречи, стороны обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности.
Ф.Исазаде
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