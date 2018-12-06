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Финансы 06.12.2018 10:56

В Азербайджане усиливается надзор за рисками по кредитованию заемщиков

Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) Азербайджана усиливает пруденциональный надзор за регулированием рисков по кредитованию банками одного заемщика или взаимосвязанных друг с другом групп заемщиков.

Финрегулятор 16 ноября утвердил "Правила регулирования рисков при кредитовании одного заемщика или взаимосвязанных друг с другом групп заемщиков". Данные правила вступят в силу с 29 декабря 2018 года.

Согласно правилам, крупными кредитными рисками считаются риски, по которым заемщику или связанным друг с другом группе заемщиков выдан необеспеченный кредит на сумму более 10% от размера капитала первого уровня банка или обеспеченный кредит на сумму более 25% от размера капитала первого уровня.

Также кредитный риск считается крупным, в случае если заемщику (или связанным друг с другом группе заемщиков) выданы как необеспеченный, так и обеспеченный кредиты на общую сумму более 25% от размера капитала первого уровня.

В случае выдачи автокредитов, максимальный размер кредитного риска высчитывается следующим образом: если на момент оформления кредита стоимость нового автомобиля (выпущенного максимум 1 год назад) составляет свыше 30 тыс. манатов, то коэффициент кредита к обеспечению (ККО) не должен превышать 60%, если же стоимость составляет 30 тыс. манатов и ниже, то ККО должен быть не выше 50%.

Для автомобилей, дата производства которых превышает один год на момент оформления кредита, ККО должен составлять не более 20%, вне зависимости от их стоимости.

Кроме этого, правила определяют условия, при которых заемщики считаются взаимосвязанными, размеры кредитных рисков.

Согласно правилам, банкам также будут устанавливаться временные сроки для устранения в случае нарушения нормативов.

А.Мамедов

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Тэги: БАНКИ, РИСКИ, ТРЕБОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]