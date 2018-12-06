Сеул и Пхеньян 12 декабря проверят демонтаж пограничных постов

Южная Корея и КНДР договорились сформировать группы для проверки факта демонтажа 11 пограничных постов, сообщает в четверг агентство "Ренхап".

Ожидается, что группа для проверки каждого из ликвидированных постов будет состоять из семи специалистов. Сама проверка состоится 12 декабря.

В этот день, как ожидается, с утра южнокорейские специалисты посетят места, где ранее располагались пограничные посты в КНДР, а северокорейские - прибудут в Южную Корею с той же задачей после обеда.

В сентябре стороны договорились ликвидировать по 10 пограничных постов в демилитаризованной зоне, оставив лишь по одному посту.

Ликвидация постов проводилась в ноябре.