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Дальнее зарубежье 06.12.2018 11:29

Сеул и Пхеньян 12 декабря проверят демонтаж пограничных постов

Южная Корея и КНДР договорились сформировать группы для проверки факта демонтажа 11 пограничных постов, сообщает в четверг агентство "Ренхап".

Ожидается, что группа для проверки каждого из ликвидированных постов будет состоять из семи специалистов. Сама проверка состоится 12 декабря.

В этот день, как ожидается, с утра южнокорейские специалисты посетят места, где ранее располагались пограничные посты в КНДР, а северокорейские - прибудут в Южную Корею с той же задачей после обеда.

В сентябре стороны договорились ликвидировать по 10 пограничных постов в демилитаризованной зоне, оставив лишь по одному посту.

Ликвидация постов проводилась в ноябре.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ПОСТЫ, ПРОВЕРКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]