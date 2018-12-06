Главы Минэнерго Азербайджана и Саудовской Аравии обсудили вопросы сокращения нефтедобычи для стабилизации цен

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов и министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халид Абдулазиз Аль Фалих обсудили в Вене вопросы стабилизации цен на нефть.
«На встрече министры обсудили факторы, обуславливающие изменение цен на нефть, краткосрочные и среднесрочные перспективы, состояние спроса и предложения на рынке», - отмечается в сообщении Минэнерго Азербайджана.
В ходе встречи, в частности, были затронуты вопросы сокращения добычи нефти для обеспечения баланса и стабильности цен, а также необходимости продолжения сотрудничества между странами ОПЕК и не-ОПЕК в 2019 году.
«Кроме этого, министр обсудили перспективы расширения энергосотрудничества между двумя странами», - подчеркивает Минэнерго.
Как сообщалось ранее, в Вене 5 декабря прошло заседание мониторингового комитета участников сделки ОПЕК+, 6 декабря состоится собрание министров стран – членов картеля. Министры всех 25 стран – участниц соглашения ОПЕК+ соберутся в Вене 7 декабря.
Как ожидается, нефтяные экспортеры договорятся о сокращении добычи в попытке сдержать увеличение избытка сырья на мировом рынке.
А.Мамедов
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