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ТЭК 06.12.2018 11:12

Главы Минэнерго Азербайджана и Саудовской Аравии обсудили вопросы сокращения нефтедобычи для стабилизации цен

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов и министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халид Абдулазиз Аль Фалих обсудили в Вене вопросы стабилизации цен на нефть.

«На встрече министры обсудили факторы, обуславливающие изменение цен на нефть, краткосрочные и среднесрочные перспективы, состояние спроса и предложения на рынке», - отмечается в сообщении Минэнерго Азербайджана.

В ходе встречи, в частности, были затронуты вопросы сокращения добычи нефти для обеспечения баланса и стабильности цен, а также необходимости продолжения сотрудничества между странами ОПЕК и не-ОПЕК в 2019 году.

«Кроме этого, министр обсудили перспективы расширения энергосотрудничества между двумя странами», - подчеркивает Минэнерго.

Как сообщалось ранее, в Вене 5 декабря прошло заседание мониторингового комитета участников сделки ОПЕК+, 6 декабря состоится собрание министров стран – членов картеля. Министры всех 25 стран – участниц соглашения ОПЕК+ соберутся в Вене 7 декабря.

Как ожидается, нефтяные экспортеры договорятся о сокращении добычи в попытке сдержать увеличение избытка сырья на мировом рынке.

А.Мамедов

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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