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Дальнее зарубежье 06.12.2018 11:44

Великобритания приостановит выдачу виз инвесторов

Власти Великобритании с пятницы приостановят выдачу так называемых "виз инвесторов" в рамках мер, нацеленных на борьбу с отмыванием средств и организованной преступностью, сообщает BBC.

Визы не будут выдаваться до вступления в силу новых правил, по которым желающие получить инвестиционную визу должны будут предоставить результаты аудита своих финансовых и деловых интересов. Кроме того, из списка инструментов для инвестирования в экономику Великобритании будут исключены государственные облигации.

Ожидается, что новые правила вступят в силу в 2019 году.

"Мы не потерпим людей, которые играют не по правилам и стремятся использовать систему для своей выгоды, - заявила министр по делам иммиграции Каролина Ноукс. - Новые меры позволят пользоваться нашей иммиграционной системой только реальным инвесторам, которые стремятся поддержать британский бизнес".

Визы инвестора дают гражданам из государств за пределами Евросоюза возможность в короткие сроки получить вид на жительство и гражданство страны при инвестировании в британскую экономику от 2 млн фунтов стерлингов ($2,54 млн).

В 2017 году было выдано более 1 тыс. виз инвесторов, получателями стали преимущественно граждане России и Китая.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ИНВЕСТОРЫ, ВИЗЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]