Четырехсторонняя встреча ИКТ-министров Азербайджана, Ирана, России и Турции пройдет зимой 2019г

Очередная встреча ИКТ-министров Азербайджана, Ирана, России и Турции состоится в феврале 2019 года, сообщает министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

«Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков принял участие в Баку в четырехсторонней встрече с ИКТ-министрами Азербайджана, Ирана и Турции по вопросам сотрудничества в этой области. Участники обсудили широкий круг вопросов сотрудничества в области ИКТ», - отмечается в сообщении.

Министры обменялись мнениями по актуальным вопросам сотрудничества, в том числе по взаимодействию в области развития стартап-экосистем, спутниковых услуг, кибербезопасности, почтовых услуг и договорились укреплять сотрудничество. Также обсудили возможность создания совместного консорциума по продвижению стартапов.

«Была достигнута договоренность о проведении очередной встречи в феврале 2019 года», - подчеркивается в информации.

А.Азизов