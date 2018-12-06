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Транспорт и связь 06.12.2018 11:49

Четырехсторонняя встреча ИКТ-министров Азербайджана, Ирана, России и Турции пройдет зимой 2019г

Очередная встреча ИКТ-министров Азербайджана, Ирана, России и Турции состоится в феврале 2019 года, сообщает министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

«Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков принял участие в Баку в четырехсторонней встрече с ИКТ-министрами Азербайджана, Ирана и Турции по вопросам сотрудничества в этой области. Участники обсудили широкий круг вопросов сотрудничества в области ИКТ», - отмечается в сообщении.

Министры обменялись мнениями по актуальным вопросам сотрудничества, в том числе по взаимодействию в области развития стартап-экосистем, спутниковых услуг, кибербезопасности, почтовых услуг и договорились укреплять сотрудничество. Также обсудили возможность создания совместного консорциума по продвижению стартапов.

«Была достигнута договоренность о проведении очередной встречи в феврале 2019 года», - подчеркивается в информации.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РФ, ИРАН, ТУРЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]