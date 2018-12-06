ГТК Азербайджана выявил попытку контрабандного провоза 125 мобильных телефонов

Таможенные органы Азербайджана предотвратили контрабандный ввоз в страну 125 мобильных телефонов, сообщает сайт Государственного таможенного комитета (ГТК).
«Во время досмотра на таможенном посту «Красный мост» легкового автомобиля, следовавшего из Грузии и управляемого гражданином Азербайджана, в нем было обнаружено большое количество мобильных телефонов, которые он пытался ввезти контрабандным путем», - говорится в сообщении ГТК.
При осмотре машины таможенники обнаружили и изъяли 1 мобильный телефон марки "Samsung", 56 - "X-inova", 28 - "NYHN", 21 - "Kgtel" и 19 - "Odscn".
Ф.Исазаде
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