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Происшествия 06.12.2018 12:04

ГТК Азербайджана выявил попытку контрабандного провоза 125 мобильных телефонов

Таможенные органы Азербайджана предотвратили контрабандный ввоз в страну 125 мобильных телефонов, сообщает сайт Государственного таможенного комитета (ГТК).

«Во время досмотра на таможенном посту «Красный мост» легкового автомобиля, следовавшего из Грузии и управляемого гражданином Азербайджана, в нем было обнаружено большое количество мобильных телефонов, которые он пытался ввезти контрабандным путем», - говорится в сообщении ГТК.

При осмотре машины таможенники обнаружили и изъяли 1 мобильный телефон марки "Samsung", 56 - "X-inova", 28 - "NYHN", 21 - "Kgtel" и 19 - "Odscn".

Ф.Исазаде

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Тэги: ТАМОЖНЯ, ТЕЛЕФОНЫ, ИЗЪЯТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]