ГТК Азербайджана выявил попытку контрабандного провоза 125 мобильных телефонов

Таможенные органы Азербайджана предотвратили контрабандный ввоз в страну 125 мобильных телефонов, сообщает сайт Государственного таможенного комитета (ГТК).

«Во время досмотра на таможенном посту «Красный мост» легкового автомобиля, следовавшего из Грузии и управляемого гражданином Азербайджана, в нем было обнаружено большое количество мобильных телефонов, которые он пытался ввезти контрабандным путем», - говорится в сообщении ГТК.

При осмотре машины таможенники обнаружили и изъяли 1 мобильный телефон марки "Samsung", 56 - "X-inova", 28 - "NYHN", 21 - "Kgtel" и 19 - "Odscn".

Ф.Исазаде