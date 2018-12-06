Европа всегда была главным бенефициаром ДРСМД - Чижов

Никто настолько не выигрывал от действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), как европейцы, считает постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

"Разговоры о судьбе ДРСМД начались еще в восьмидесятые годы, когда он и был подписан. Напомню, что у нас в стране это была эпоха перестройки и гласности, поэтому проходили открытые дискуссии", - заявил высокопоставленный российский дипломат в интервью "Интерфаксу" в Брюсселе.

"Такие дискуссии были и в Америке, но, пожалуй, наиболее активные дебаты вокруг этого шли в Европе. Причем, велись они, особенно в Москве и Вашингтоне, с точки зрения того, кто больше выиграл, а кто больше проиграл", - сказал В.Чижов.

"Эти дискуссии остались по большому счету незавершенными, - добавил он. - Но уже тогда, в 1987 году, было ясно, что главный бенефициар этого договора - Европа".

Российский постпред при ЕС напомнил, что в тот период в Германии и других европейских странах проходили демонстрации по поводу размещения ракет этого класса.

"Ведь именно европейские страны были тем, выражаясь специфическим языком, театром военных действий, на котором шло размещение американских ракет "Першинг-2" и крылатых ракет тогдашнего поколения", - пояснил В.Чижов.

"Именно эти американские ракеты были целью советской стороны в случае ядерного конфликта. И тогда говорилось, что американцы свою территорию тем самым обезопасили, размещая эти средства на территории своих союзников. Это вызывало немалые эмоции, по большей части негативные. Все это было 30 лет назад", - напомнил постпред.

"Я с интересом наблюдаю возобновление подобной дискуссии в Европе в наши дни. Конечно, представить себе повторение кризиса вокруг ракет средней дальности, который тогда благополучно разрешился с помощью этого договора, сегодня, наверное, мало кто хочет", - сказал российский дипломат.

Он отметил, что Соединенные Штаты пока не заявляли, что они имеют конкретные планы размещения ракет нового поколения в Европе.

"Однако в этой связи я должен заметить, что пусковые установки "Иджис Эшор", которые размещаются как часть системы ПРО в Польше и Румынии, по заключению наших специалистов, не оспариваемому американской стороной, могут быть легко переоборудованы под наступательные ракеты средней дальности", - подчеркнул глава российской дипломатической миссии при Европейском союзе.