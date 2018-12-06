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ТЭК 06.12.2018 12:10

Сокращение добычи нефти ОПЕК+ едва ли превысит 1 млн б/с - Нигерия

Фактическое сокращение нефтедобычи странами ОПЕК едва ли составит больше, чем 800 тыс. баррелей в сутки или 1 млн б/с, заявил министр нефти Нигерии Эммануэль Качикву в интервью телеканалу Bloomberg.

Также он отметил, что его стране будет очень сложно снизить добычу с текущего уровня, который составляет 1,73 млн б/с.

По мнению министра, ОПЕК+ нужно стремиться удержать цены на нефть ближе к уровню в $70 за баррель.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ОПЕК, ДОБЫЧА, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]