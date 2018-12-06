Сокращение добычи нефти ОПЕК+ едва ли превысит 1 млн б/с - Нигерия

Фактическое сокращение нефтедобычи странами ОПЕК едва ли составит больше, чем 800 тыс. баррелей в сутки или 1 млн б/с, заявил министр нефти Нигерии Эммануэль Качикву в интервью телеканалу Bloomberg.

Также он отметил, что его стране будет очень сложно снизить добычу с текущего уровня, который составляет 1,73 млн б/с.

По мнению министра, ОПЕК+ нужно стремиться удержать цены на нефть ближе к уровню в $70 за баррель.