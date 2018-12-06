Генассамблея ООН обсудит вечером проект американской резолюции, осуждающей ХАМАС

В Генеральной Ассамблее ООН объявили, что в четверг рассмотрят проект резолюции, осуждающей палестинское движение ХАМАС за пуски ракет в сторону Израиля и призывающийся прекратить подобные действия.
Подготовленный США проект резолюции "осуждает ХАМАС за систематические пуски ракет на территорию Израиля и за подстрекательство к насилию, что ставит под угрозу мирное население; требует, чтобы ХАМАС и другие вооруженные группировки, включая палестинский "Исламский джихад", прекратили все провокационные и насильственные действия".
Также проект резолюции осуждает строительство боевиками ХАМАС военной инфраструктуры, включая тоннели в Израиль.
"(Проект резолюции - ИФ) призывает все стороны уважать международное право в области защиты прав человека и международное гуманитарное право, в том числе в отношении защиты гражданского населения", - говорится в тексте, распространенном на сайте Генассамблеи ООН.
Кроме того, проект резолюции призывает к реальным мерам, направленным на межпалестинское примирение, также при посредничестве Египта, и к конкретным шагам к воссоединению сектора Газа и территории Западного берега реки Иордан под контролем Палестинской национальной администрации.
Согласно расписанию, заседание начнется в 15:00 по местному времени.
Ранее на этой неделе постпред Израиля при ООН Дани Данон высказал предположение, что резолюция будет одобрена большинством голосов.
По данным газеты "Таймс оф Исраэл", американский постпред при ООН Никки Хейли разослала письмо другим миссиям, в котором сообщила, что "Соединенные Штаты воспринимают это голосование с большой серьезностью".
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