Экспертная группа Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма MONEYVAL положительно оценила систему Азербайджана по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Службе финансового мониторинга страны.
В Службе отметили, что 5 декабря прошло 57-ое заседание комитета MONEYVAL, в рамках которого был заслушан отчет по IV раунду оценки борьбы Азербайджана с финансированием терроризма и легализацией денег и прочего имущества, полученных в результате преступной деятельности.
«На нем было отмечено, что азербайджанская сторона успешно выполнила все обязательства, возложенные на нее со стороны MONEYVAL. Реформы, проведенные в данной сфере, также получили высокую оценку. Таким образом, деятельность Азербайджана по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег была положительно», - отметили в Службе финмониторинга.
А. Мамедов
Баку заинтересован в регулярном политическом диалоге с НАТО – МИД Азербайджана
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 26 нарушений - Минобороны Азербайджана
Баку не вел переговоров с РФ о покупке ракетного комплекса Бал-Э - Минобороны Азербайджана
Азербайджан до 2020 года представит в ЮНЕСКО еще один национальный элемент для включения в список нематериального культурного наследия
ГТК Азербайджана выявил попытку контрабандного провоза 125 мобильных телефонов
Шесть человек, в том числе два ребенка, погибли в результате столкновения "Скорой" и легковушки на Кубани
ИВ Массалы направит 3 млн манатов на работы по благоустройству
Исмаиллы стал городом-побратимом узбекского Риштана
ГААД получит 11 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
В Китае верят в возможность договориться с США по торговле за три месяца
Китай потребовал от Канады освободить топ-менеджера Huawei
Генассамблея ООН обсудит вечером проект американской резолюции, осуждающей ХАМАС
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
В Баку прошла лекция «Татарский (Азербайджанский) конный полк "Дикой дивизии"»
Русская община Азербайджана: «Затулин забыл, что Армения оккупировала территории Азербайджана»
Банк Республика объявляет новогоднюю кампанию для предпринимателей
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»