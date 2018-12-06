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Бизнес и законодательство 06.12.2018 13:12

MONEYVAL положительно оценила систему Азербайджана по борьбе с финансированием терроризма

Экспертная группа Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма MONEYVAL положительно оценила систему Азербайджана по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Службе финансового мониторинга страны.

В Службе отметили, что 5 декабря прошло 57-ое заседание комитета MONEYVAL, в рамках которого был заслушан отчет по IV раунду оценки борьбы Азербайджана с финансированием терроризма и легализацией денег и прочего имущества, полученных в результате преступной деятельности.

«На нем было отмечено, что азербайджанская сторона успешно выполнила все обязательства, возложенные на нее со стороны MONEYVAL. Реформы, проведенные в данной сфере, также получили высокую оценку. Таким образом, деятельность Азербайджана по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег была положительно», - отметили в Службе финмониторинга.

А. Мамедов

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Тэги: MONEYVAL, ОТЧЕТ, ПРОГРЕСС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]