Экспертная группа Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма MONEYVAL положительно оценила систему Азербайджана по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Службе финансового мониторинга страны.

В Службе отметили, что 5 декабря прошло 57-ое заседание комитета MONEYVAL, в рамках которого был заслушан отчет по IV раунду оценки борьбы Азербайджана с финансированием терроризма и легализацией денег и прочего имущества, полученных в результате преступной деятельности.

«На нем было отмечено, что азербайджанская сторона успешно выполнила все обязательства, возложенные на нее со стороны MONEYVAL. Реформы, проведенные в данной сфере, также получили высокую оценку. Таким образом, деятельность Азербайджана по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег была положительно», - отметили в Службе финмониторинга.

А. Мамедов