Министр экономики Франции рассматривает отмену повышения налога на топливо как шаг к снижению напряженности в стране

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в четверг заявил, что решение об отмене повышения налога на топливо стало значительным шагом со стороны правительства для снижения напряженности в стране.

"Понятно то, что этот (повышенный - ИФ) налог на топливо отменен. И это жест правительства, направленные на значительное снижение напряженности", - сказал он в эфире телеканала "Франс 2".

Его слова прозвучали после того, как ранее Елисейский дворец принял решение отменить запланированное на 2019 год повышение налогов, в частности на топливо, что было одним из требований движения "желтые жилеты", протестующих с середины ноября.

"Президент осознал, что это понятие "моратория" воспринималось людьми как полумера, и он посчитал, что это нельзя так оставить. Нужно идти дальше", - пояснил газете "Фигаро" один из ближайших советников главы государства.

Министр энергетики и экологии Франции Франсуа де Рюжи со своей стороны подтвердил телеканалу БФМ-ТВ, что повышение налогов на топливо "отменено на весь 2019 год".

Ранее на этой неделе французское правительство ввело полугодовой мораторий на рост налогов на топливо. Премьер страны Эдуар Филипп тогда сообщил, что с 15 декабря по 1 марта пройдут "обширные обсуждения налогов и бюджетных расходов".

Накануне представитель французского правительства Бенжамен Гриво заявил, что не исключает дополнительных уступок властей французскому движению "желтых жилетов" в том, что касается налогов.

"Желтые жилеты" протестуют уже несколько недель против решения властей повысить цены на бензин. Однако многие наблюдатели отмечают, что масштабные демонстрации во Франции - показатель недовольства населения работой правительства в целом.

Между тем, остается неясно, состоится ли после этих уступок со стороны французских властей запланированная на субботу очередная акция протеста "желтых жилетов". На данный момент этим мероприятием на странице движения в Facebook интересуются 24 тыс. человек.