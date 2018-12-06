Азербайджан до 2020 года представит в ЮНЕСКО еще один национальный элемент для включения в список нематериального культурного наследия

Армения использует Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в качестве платформы для нападок на Азербайджан, заявил замглавы Аппарата, завотделом международного сотрудничества и инновативного развития Министерства культуры Васиф Эйваззаде.
«Неконструктивное поведение армянской стороны на 13-й сессии Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО было принято в штыки делегациями различных стран», - сказал В.Эйваззаде на брифинге в четверг.
По его словам, армянскую сторону не устроило то, что во время презентации национального отчета азербайджанской стороны о традиционной Карабахской игре на лошадях Човган, много говорилось об оккупации территории Азербайджана. «В отчете содержалась информация об оккупации территории Азербайджана, а также трудностях, с которыми в результате этого столкнулся азербайджанский народ. Все это вызвало негодование армянской делегации, которая пыталась сорвать мероприятие. Также они высказали недовольство во время включения традиционного группового танца Нахчывана Яллы (Кочери, Тензере) в Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране ЮНЕСКО. В процессе его представления азербайджанская сторона информировала участников сессии о трудностях, с которыми сталкивается Нахчыван в результате блокады, осуществляемой Арменией. Этот факт армянская делегация также восприняла агрессивно», - отметил В.Эйваззаде.
Он подчеркнул, что Яллы является региональным танцем, в связи, с чем Азербайджан отметил его региональную принадлежность. «Таким образом, мы продемонстрировали наше уважение к межкультурным ценностям, и в документе были указаны различные названия танца», - сказал представитель Минкультуры.
По его словам, армяне также пытались помешать включению в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО и эпоса Деде Горгуд. «Включенное по итогам сессии в список «Наследие Деде Горгуд: культура эпоса, народные сказки и музыка» имеет непосредственное географическое отношение к Азербайджану, с чем и было связано недовольство армян», - подчеркнул В.Эйваззаде.
Он отметил, что в результате провокации армянской стороны голосование по отчету, касающемуся Човгана, проводилось по каждому из 7 пунктов отдельно.
«К 2020 году мы готовимся представить ЮНЕСКО еще один национальный элемент с целью включения его в список нематериального культурного наследия организации», - сказал В.Эйваззаде. При этом он не стал уточнять о каком элементе идет речь.
«Провокационные попытки армянской стороны политизировать мероприятие не соответствовали конвенции и уставу комитета ЮНЕСКО», - заявил, в свою очередь, посол по особым поручениям МИД Азербайджана, генсек Национальной комиссии по ЮНЕСКО Эльнур Султанов.
По его словам, Азербайджан обладает большим авторитетом в ЮНЕСКО.
Как сообщалось, на прошедшей с 26 ноября по 1 декабря в Порт-Луи (Республика Маврикий) 13-ой сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в список нематериального наследия организации были включены «Наследие Деде Горгуд: культура эпоса, народные сказки и музыка» (инициатива последовала со стороны Азербайджана, Казахстана и Турции) и «Традиционный групповой танец Нахчывана Яллы (Кочери, Тензере)» (в номинации «Нуждающийся в срочной охране ЮНЕСКО».
В Репрезентативный список по нематериальному культурному наследию ЮНЕСКО входят также традиции изготовления кяманчи и исполнительского искусства на нем, традиции приготовления и подачи долмы, исполнение азербайджанского мугама, традиции приготовления и подачи лаваша, медницкое ремесло Лагиджа, ашугское искусство, праздник Новруз, искусство ковроткачества, игра на таре, искусство келагаи, кроме того, човган – традиционная карабахская игра на лошадях.
Р.Бабаев
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