Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9291 RUR   0.0256 GBR   2.1635 TRY   0.3166

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.89 -0.36 Brent 61.56 -0.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 10° 8 Дек 10° 9 Дек

Дальнее зарубежье 06.12.2018 14:50

Правозащитники призывают ЕС создать собственный "закон Магнитского"

Почти 100 общественных организаций, занимающихся правами человека и борьбой с коррупцией, призвали министров иностранных дел стран ЕС поддержать инициативу Нидерландов о создании собственного "закона Магнитского".

В общей сложности призыв подписали 90 организаций, среди них Freedom House, Transparency International и "Репортеры без границ".

В документе, опубликованном правозащитной организацией Human Rights First, говорится, что инструмент, схожий с "законом Магнитского" в США и Канаде, позволит ЕС возможность "привлечь внимание, а также добиться изменений в поведении худших нарушителей прав человека".

"Мы ... самым решительным образом призываем всех членов ЕС также поддержать инициативу 10 декабря", - говорится в заявлении.

Ранее СМИ сообщали, что Нидерланды предлагают новый глобальный санкционный режим ЕС, направленный против тех, кто нарушает права человека во всем мире.

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок сообщал, что пока что консенсуса по предложению Нидерландов в ЕС нет, но Амстердам настроен оптимистично. Также он рассказал, что министры иностранных дел стран ЕС могут обсудить это предложение на встрече в Брюсселе 10 декабря.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕВРОПА, РОССИЯ, ПРАВОЗАЩИТНИКИ, ПРИЗЫВ


Похожие новости


Европа всегда была главным бенефициаром ДРСМД - Чижов Европа заинтересована в соблюдении США и Россией ДРСМД - глава МИД Германии "Турецкий поток" делает из Турции серьезный европейский хаб - Путин США пытаются продвинуть в Европу свой газ политическими методами - Грушко Размещение США ракет в Европе закрепит ее как подчиненный элемент в системе мироустройства в американских видении - Грушко Медведев говорит, что с Юнкером и Меркель у него сложились хорошие отношения

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]