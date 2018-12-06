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Дальнее зарубежье 06.12.2018 15:15

Американский спецпредставитель по Афганистану летит в Москву - ТВ

Спецпредставитель Госдепартамента США по афганскому примирению Залмай Халилзад отправился в четверг из Афганистана в Москву, сообщило афганское телевидение.

В российской столице американский эмиссар продолжит обсуждение путей установления мира в регионе, отмечается в сообщении.

З.Халилзад со 2 декабря совершает поездку по ряду стран. Американский дипломат в ходе турне, которое продлится до 20 декабря, уже посетил Пакистан и Афганистан. По данным Госдепартамента США, вслед за Россией он побывает в Узбекистане, Туркмении, Бельгии, Объединенных Арабских Эмиратах и Катаре.

Как сообщал МИД РФ, в Москве с З.Халилзадом встретятся в пятницу спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов и замминистра иностранных дел Игорь Моргулов.

"Основным вопросом предстоящих консультаций станет обсуждение возможностей российско-американского взаимодействия на афганском направлении, прежде всего, в вопросах оказания содействия запуску прямого диалога о мире между противоборствующими в Афганистане сторонами", - говорилось в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

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Тэги: США, АФГАНИСТАН, РОССИЯ, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]