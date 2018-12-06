Американский спецпредставитель по Афганистану летит в Москву - ТВ

Спецпредставитель Госдепартамента США по афганскому примирению Залмай Халилзад отправился в четверг из Афганистана в Москву, сообщило афганское телевидение.

В российской столице американский эмиссар продолжит обсуждение путей установления мира в регионе, отмечается в сообщении.

З.Халилзад со 2 декабря совершает поездку по ряду стран. Американский дипломат в ходе турне, которое продлится до 20 декабря, уже посетил Пакистан и Афганистан. По данным Госдепартамента США, вслед за Россией он побывает в Узбекистане, Туркмении, Бельгии, Объединенных Арабских Эмиратах и Катаре.

Как сообщал МИД РФ, в Москве с З.Халилзадом встретятся в пятницу спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов и замминистра иностранных дел Игорь Моргулов.

"Основным вопросом предстоящих консультаций станет обсуждение возможностей российско-американского взаимодействия на афганском направлении, прежде всего, в вопросах оказания содействия запуску прямого диалога о мире между противоборствующими в Афганистане сторонами", - говорилось в сообщении российского внешнеполитического ведомства.