Американский спецпредставитель по Афганистану летит в Москву - ТВ

Спецпредставитель Госдепартамента США по афганскому примирению Залмай Халилзад отправился в четверг из Афганистана в Москву, сообщило афганское телевидение.
В российской столице американский эмиссар продолжит обсуждение путей установления мира в регионе, отмечается в сообщении.
З.Халилзад со 2 декабря совершает поездку по ряду стран. Американский дипломат в ходе турне, которое продлится до 20 декабря, уже посетил Пакистан и Афганистан. По данным Госдепартамента США, вслед за Россией он побывает в Узбекистане, Туркмении, Бельгии, Объединенных Арабских Эмиратах и Катаре.
Как сообщал МИД РФ, в Москве с З.Халилзадом встретятся в пятницу спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов и замминистра иностранных дел Игорь Моргулов.
"Основным вопросом предстоящих консультаций станет обсуждение возможностей российско-американского взаимодействия на афганском направлении, прежде всего, в вопросах оказания содействия запуску прямого диалога о мире между противоборствующими в Афганистане сторонами", - говорилось в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
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