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06.12.2018 14:23

В селе Агбулаг Шахбузского района строят горнолыжный центр

В Нахчыванской Автономной республике Азербайджана презентовали первый сельский туристический регион.

«В селе Агбулаг создана современная инфраструктура, 65 домов перестроены и обеспечены современными условиями. Село Агбулаг готово действовать как туристический регион», - заявил председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской АР Азербайджана Васиф Талыбов на презентации.

В.Талыбов отметил, что природа, чистый воздух и современная инфраструктура Агбулага открывают широкие возможности для развития туризма в течение всего года. «В селе начато также строительство горнолыжного центра. В текущем году в селе осуществлены работы по благоустройству и реконструкции на 1,5 млн манатов», - подчеркнул он.

В.Талыбов считает, что посещение туристами Агбулага будет способствовать оживлению туризма и внесет лепту в развитие страны.

Председатель Верховного Меджлиса ознакомился с ходом работ по строительству Агбулагского горнолыжного центра. Строительство центра началось в июле текущего года и на текущий момент выполнено 80% работ. Длина трассы составит 1590 метров. В настоящее время осуществляются работы по сооружению канатной дороги, искусственного озера, установки по выработке искусственного снега, прокладке водопровода и воздушной линии.

Создание первого в автономной республике сельского туристического региона в селе Агбулаг (1800 метров над уровнем моря) Шахбузского района осуществляется на основе распоряжения главы Нахчыванской АР от 29 ноября 2018 года. Территория туристического региона составляет 1,5 тыс. гектаров.

К.Гусейнова

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Тэги: НАХЧЫВАН, ТУРИЗМ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]