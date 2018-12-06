В селе Агбулаг Шахбузского района строят горнолыжный центр

В Нахчыванской Автономной республике Азербайджана презентовали первый сельский туристический регион.
«В селе Агбулаг создана современная инфраструктура, 65 домов перестроены и обеспечены современными условиями. Село Агбулаг готово действовать как туристический регион», - заявил председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской АР Азербайджана Васиф Талыбов на презентации.
В.Талыбов отметил, что природа, чистый воздух и современная инфраструктура Агбулага открывают широкие возможности для развития туризма в течение всего года. «В селе начато также строительство горнолыжного центра. В текущем году в селе осуществлены работы по благоустройству и реконструкции на 1,5 млн манатов», - подчеркнул он.
В.Талыбов считает, что посещение туристами Агбулага будет способствовать оживлению туризма и внесет лепту в развитие страны.
Председатель Верховного Меджлиса ознакомился с ходом работ по строительству Агбулагского горнолыжного центра. Строительство центра началось в июле текущего года и на текущий момент выполнено 80% работ. Длина трассы составит 1590 метров. В настоящее время осуществляются работы по сооружению канатной дороги, искусственного озера, установки по выработке искусственного снега, прокладке водопровода и воздушной линии.
Создание первого в автономной республике сельского туристического региона в селе Агбулаг (1800 метров над уровнем моря) Шахбузского района осуществляется на основе распоряжения главы Нахчыванской АР от 29 ноября 2018 года. Территория туристического региона составляет 1,5 тыс. гектаров.
К.Гусейнова
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