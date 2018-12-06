Суд ЕС вынесет 10 декабря решение по вопросу о праве на отмену Brexit

Европейский суд в Люксембурге на следующей неделе примет решение относительно того, может ли Великобритания в одностороннем порядке остановить процесс Brexit, сообщает в четверг агентство "Блумберг".

Решение будет вынесено, как ожидается, 10 декабря в 09:00 по центральному европейскому времени (11:00 мск).

Ранее на этой неделе советник суда ЕС Мануэль Кампос Санчес-Бордона заявил, что, по его мнению, Великобритания имеет право отменить в одностороннем порядке решение о выходе из ЕС.

Однако подобные мнения, высказываемые советниками, не обязывают суд выносить соответствующие постановления, однако в большинстве случаев при вынесении окончательного решения эти рекомендации принимаются во внимание.

Соответствующее обращение в суд подали шотландские парламентарии, настаивающие на праве Лондона остановить процесс Brexit в одностороннем порядке.

Изначально заявители поставили перед шотландским судом вопрос о том, может ли Британия в одностороннем порядке остановить реализацию процесса Brexit, который был запущен на основании статьи 50 Лиссабонского договора. В итоге Сессионный суд (высшая судебная инстанция Шотландии) принял решение о передачи иска на рассмотрение суду Евросоюза.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС.

Главы государств и правительств 27 стран Евросоюза 25 ноября на внеочередном заседании Европейского совета утвердили соглашение о выходе Великобритании из ЕС и декларацию о будущих отношениях.

Теперь проект сделки по Brexit должен выдержать голосование в британском парламенте и Европарламенте. Британский парламент проголосует по соглашению Британии с ЕС по Brexit 11 декабря, а сам выход Великобритании из Евросоюза намечен на 29 марта 2019 года.