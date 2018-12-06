Президентом НАПКА вместо Саватюгина избран Мехтиев из АРБ

Президентом Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) вместо Алексея Саватюгина, перешедшего в ноябре в Счетную палату РФ, избран бывший исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков (АРБ) Эльман Мехтиев.

Э.Мехтиев избран президентом НАПКА сроком на один год, сообщил "Интерфаксу" директор этой ассоциации Борис Воронин.

"Президент традиционно выполняет роль "идеолога" ассоциации и задает новые векторы ее движения, избирается из состава членов совета ассоциации на один год. У Эльмана Мехтива большой опыт и авторитет в отрасли, его назначение поможет нам выйти на новый уровень взаимодействия с властью и рынком взыскания в целом", - отметил Б.Воронин. Он добавил, что директор НАПКА занимается текущей деятельностью ассоциации.

А.Саватюгин, покинувший государственную службу в 2013 году, в начале ноября 2018 года стал помощником председателя Счетной палаты. Это ведомство в мае 2018 года возглавил Алексей Кудрин. А.Саватюгин в течение нескольких лет был его заместителем, когда А.Кудрин возглавлял Минфин. В связи с переходом в Счетную палату А.Саватюгин покинул руководящие посты в ряде ассоциаций и саморегулируемых организаций: СРО "МиР", НАУМИР, НАПКА и других.

Некоторое время обязанности президента НАПКА исполнял Александр Морозов (президент группы компаний "Финансовое агентство по сбору платежей", ФАСП).

Э.Мехтиев в 1987 году окончил философский факультет МГУ им.М.В.Ломоносова. В октябре 2014 года - ноябре 2018 года он был советником президента, а потом исполнительным вице-президентом АРБ. До этого работал в Samsung Electronics, General Electric Medical Systems и ДжиИ Мани банке.

В НАПКА сейчас входит 41 коллекторское агентство (90% объема рынка взыскания). Ассоциация создана в августе 2007 года по инициативе трех компаний - "Национальной службы взыскания" (ранее долговое агентство "Пристав"), "Секвойя кредит консолидейшн" и "Финансового агентства по сбору платежей", а также при участии еще одной банковской ассоциации - Ассоциации региональных банков России (сейчас Ассоциация банков России, ассоциация "Россия").