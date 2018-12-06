Киргизский парламент ратифицировал договор с Казахстаном о демаркации госграницы

Парламент Киргизии ратифицировал договор с Казахстаном о демаркации киргизско-казахстанской государственной границы, сообщили в четверг "Интерфаксу" в парламенте Киргизии.
"Закон о ратификации договора с Казахстаном о демаркации госграницы принят в третьем окончательном чтении", - сообщил собеседник агентства.
Он напомнил, что документ был подписан 25 декабря 2017 года в Астане во время официального визита в Казахстан президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова.
В опубликованной на сайте парламента Киргизии справке-обосновании к проекту закона указано, что протяженность демаркированной линии киргизско-казахстанской государственной границы составляет 1257,07 км. Сторонами уже установлены 683 пограничных знака и 1055 пограничных столбов.
Ранее в аппарате президента Киргизии заявляли, что "договор о демаркации госграницы завершает процесс юридического оформления границы Киргизии и Казахстана".
Договор о делимитации границы Киргизии и Казахстана был подписан в 2003 году и ратифицирован в 2008 году, и в течение последних лет стороны проводили активную работу по демаркации линии границы.
Общая протяженность госграницы Киргизии составляет 4 тыс. 508 километров, республика граничит с Казахстаном, Китаем Таджикистаном и Узбекистаном. На сегодняшний день процесс юридического оформления границы Киргизия завершила только с КНР, подписав и ратифицировав в начале 2000-х годов соответствующий договор.
Переговорные процессы о делимитации линии границы с Узбекистаном и Таджикистаном до 2017 года носили достаточно нестабильный характер из-за разных подходов к определению границы, сложного рельефа и наличия большого количества несогласованных участков. В настоящее время стороны заявляют о прогрессе в решении данного вопроса.
Президент Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург
Баку рассчитывает на серьезный прогресс в 2019 году в карабахском урегулировании – глава МИД Азербайджана
Посредники по Карабаху рассчитывают на возобновление диалога лидеров Азербайджана и Армении
АИКГФ в январе-ноябре 2018г выдал ипотечных кредитов на 242 млн манатов
В Ереване заявили о намерении расширить армяно-иранскую программу "газ в обмен на электроэнергию"
ГТК рассчитывает в 2019г охватить системой «зеленой коридор» 30% компаний-импортеров в Азербайджан
Азербайджан представит в ЮНЕСКО еще один нацэлемент для включения в список нематериального культурного наследия
ГТК Азербайджана выявил попытку контрабандного провоза 125 мобильных телефонов
Шесть человек, в том числе два ребенка, погибли в результате столкновения "Скорой" и легковушки на Кубани
В селе Агбулаг Шахбузского района строят горнолыжный центр
ИВ Массалы направит 3 млн манатов на работы по благоустройству
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
Bakcell поддерживает участие субъектов малого и среднего бизнеса в выставке Bakutel 2018
В Баку прошла лекция «Татарский (Азербайджанский) конный полк "Дикой дивизии"»
Русская община Азербайджана: «Затулин забыл, что Армения оккупировала территории Азербайджана»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»