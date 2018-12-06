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СНГ 06.12.2018 15:53

Киргизский парламент ратифицировал договор с Казахстаном о демаркации госграницы

Парламент Киргизии ратифицировал договор с Казахстаном о демаркации киргизско-казахстанской государственной границы, сообщили в четверг "Интерфаксу" в парламенте Киргизии.

"Закон о ратификации договора с Казахстаном о демаркации госграницы принят в третьем окончательном чтении", - сообщил собеседник агентства.

Он напомнил, что документ был подписан 25 декабря 2017 года в Астане во время официального визита в Казахстан президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова.

В опубликованной на сайте парламента Киргизии справке-обосновании к проекту закона указано, что протяженность демаркированной линии киргизско-казахстанской государственной границы составляет 1257,07 км. Сторонами уже установлены 683 пограничных знака и 1055 пограничных столбов.

Ранее в аппарате президента Киргизии заявляли, что "договор о демаркации госграницы завершает процесс юридического оформления границы Киргизии и Казахстана".

Договор о делимитации границы Киргизии и Казахстана был подписан в 2003 году и ратифицирован в 2008 году, и в течение последних лет стороны проводили активную работу по демаркации линии границы.

Общая протяженность госграницы Киргизии составляет 4 тыс. 508 километров, республика граничит с Казахстаном, Китаем Таджикистаном и Узбекистаном. На сегодняшний день процесс юридического оформления границы Киргизия завершила только с КНР, подписав и ратифицировав в начале 2000-х годов соответствующий договор.

Переговорные процессы о делимитации линии границы с Узбекистаном и Таджикистаном до 2017 года носили достаточно нестабильный характер из-за разных подходов к определению границы, сложного рельефа и наличия большого количества несогласованных участков. В настоящее время стороны заявляют о прогрессе в решении данного вопроса.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, КАЗАХСТАН, ДОГОВОР, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]