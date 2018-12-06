SOCAR производство топлива по стандартам Euro-5 на БНПЗ организует на основе технологий Honeywell UOP

SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) при производстве высококачественного топлива на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе им. Г.Алиева (БНПЗ) будет использовать гидрогенную технологию компании «Honeywell UOP», отмечается в сообщении SOCAR.

«Компания Honeywell UOP в рамках модернизации на БНПЗ поставит две установки короткоцикловой адсорбации PSA»,- отмечается в сообщении.

В компании отмечают, что новая технология обеспечит увеличивающийся спрос в Азербайджане на топливо соответствующее стандартам Euro-5.

Как сообщалось, реконструкция БНПЗ, в целом, будет осуществлена в три этапа, и включает строительство в общей сложности 14 установок. Проект оценивается в $2,2 млрд.

Первый этап реконструкции БНПЗ завершится в 2018 году, в результате которого в эксплуатацию будут введены новая битумная установка, установки общезаводского хозяйства и новый пункт заправки LPG.

По итогам второго этапа реконструкции БНПЗ в конце 2020 года на предприятии будет налажено производство дизельного топлива по стандартам «Euro-5», по итогам третьего этапа - автомобильного бензина AI 92/95/98 по стандартам «Euro-5».

Honeywell UOP, ранее известная как UOP LLC или Universal Oil Products, является компанией, разрабатывающей и поставляющей технологии для нефтепереработки, переработки газа, нефтехимической продукции и крупных обрабатывающих производств.

Б.Рустамбеков