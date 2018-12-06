Падение цен на нефть Brent и WTI достигло 5%

Нефть резко дешевеет в четверг на фоне проходящей в Вене встрече государств ОПЕК.

Падение стоимости февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:36 достигло 5,2%, цена опустилась до $58,36 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 5%, до $50,23 за баррель.