Падение цен на нефть Brent и WTI достигло 5%

Нефть резко дешевеет в четверг на фоне проходящей в Вене встрече государств ОПЕК.
Падение стоимости февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:36 достигло 5,2%, цена опустилась до $58,36 за баррель.
Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 5%, до $50,23 за баррель.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»