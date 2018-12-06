Глава МИД Канады по-русски обратилась к Лаврову с осуждением действий РФ на Азове

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд подвергла в четверг критике действия РФ в районе Азовского моря, обратившись при этом к главе МИД РФ Сергею Лаврову на русском языке.
"Сергей Викторович, я должна вам прямо сказать", - сказала она по-русски на заседании Совета глав МИД стран ОБСЕ в Милане.
Далее Х.Фриланд перешла на английский.
Она подчеркнула, что "Канада решительно осуждает действия России, нарушающие судоходство в Азовском море и в Керченском проливе".
По словам Х.Фриланд, особое возмущение у Оттавы вызывает задержание российской стороной в конце ноября украинских кораблей и моряков.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»