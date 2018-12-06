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СНГ 06.12.2018 16:14

Глава МИД Канады по-русски обратилась к Лаврову с осуждением действий РФ на Азове

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд подвергла в четверг критике действия РФ в районе Азовского моря, обратившись при этом к главе МИД РФ Сергею Лаврову на русском языке.

"Сергей Викторович, я должна вам прямо сказать", - сказала она по-русски на заседании Совета глав МИД стран ОБСЕ в Милане.

Далее Х.Фриланд перешла на английский.

Она подчеркнула, что "Канада решительно осуждает действия России, нарушающие судоходство в Азовском море и в Керченском проливе".

По словам Х.Фриланд, особое возмущение у Оттавы вызывает задержание российской стороной в конце ноября украинских кораблей и моряков.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]